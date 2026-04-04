Central Español le propina duro golpe a Nacional y sigue escalando en el torneo Apertura

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Montevideo, 3 abr (EFE).- Central Español venció este viernes a Nacional por 0-1 en el Gran Parque Central y escaló hasta el tercer puesto en el Torneo Apertura uruguayo.

Un tanto de Franco Muñoz selló la victoria del Palermitano en un partido de la décima fecha.

El equipo dirigido por Pablo de Ambrosio ya había derrotado a Peñarol.

A falta de cinco jornadas para el final del torneo Apertura, el recién ascendido Central Español llegó a 17 puntos en la clasificación y está a 3 del líder Racing y a 2 de Peñarol.

Ambos equipos tienen un partido pendiente.

Nacional cayó luego de dos triunfos consecutivos y el entrenador Jorge Bava perdió su invicto. El exentrenador de Cerro Porteño asumió tres la salida de Jadson Viera y hasta el momento había ganado todos sus partidos.

Nacional quedó con 16 puntos y podría ser alcanzado por 2 equipos y superado por otros 3.

También este viernes, Boston River goleó por 4-1 a Montevideo Wanderers con anotaciones de Cristian González, Alexander González, Francisco Bonfiglio y Jairo O’Neill.

El Sastre llegó de esa forma a 11 enteros, mientras que el Bohemio se quedó con 14.

Este sábado, el Apertura continuará con los partidos Racing-Juventud, Danubio-Montevideo City Torque y Progreso-Peñarol. El primero de estos pondrá cara a cara al primero y al último.

La décima fecha llegará el domingo a su final con los partidos Albion-Cerro Largo, Cerro-Defensor Sporting y Liverpool-Deportivo Maldonado. EFE

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