Central Español pone fin a una sequía de 5 fechas, Nacional recorta y Racing lidera

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Montevideo, 30 mar (EFE).- Central Español venció este lunes por 2-1 a Deportivo Maldonado luego de cinco partidos sin victorias en el Torneo Apertura uruguayo, que este martes baja el telón de la novena jornada con Racing como líder con 20 puntos.

Central Español, conjunto dirigido por Pablo de Ambrosio, se impuso hoy con anotaciones de Ignacio Rodríguez y de Raúl Terragona. Renato Cesar había igualado para el visitante.

El partido estuvo marcado por un vibrante final, en el que el árbitro sancionó a instancias del VAR un penalti para Deportivo Maldonado a los 101 minutos de tiempo corrido. La pena máxima fue ejecutada por el centrocampista Maximiliano Noble y su disparo se fue por arriba del horizontal.

Con la victoria, Central Español llegó a 14 unidades en el Torneo Apertura y está sexto, mientras que también puntos vitales para la Tabla del Descenso, donde duplica por ser uno de los tres conjuntos ascendidos desde la Segunda División para esta temporada.

La derrota de Deportivo Maldonado lo bajó al cuarto lugar y eso permitió que Nacional conservara el tercer puesto obtenido con su victoria del fin de semana sobre Montevideo City Torque.

Ambos equipos tienen 16 enteros, pero el Tricolor cuenta con un mejor saldo de goles.

Boston River venció este lunes con anotaciones de Leandro Suhr y Facundo Bonfiglio por 1-2 a Juventud, que no levanta cabeza.

En los primeros meses del año, el equipo del argentino Sebastián Ariel Méndez mostró su mejor versión en el plano internacional, donde avanzó dos rondas en la Copa Libertadores al eliminar al ecuatoriano Universidad Católica y al paraguayo Guaraní. Luego cayó frente a Independiente Medellín, pero selló su boleto a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, no pudo repetir en lo local, donde apenas ganó un partido de 9 posibles y cierra la clasificación con 4 enteros.

En el último encuentro de esta fecha, Cerro Largo derrotó por 2-0 a Danubio con goles de Santiago Marcel y Tiziano Correa.

La novena fecha del Torneo Apertura llegará este martes a su fin con los partidos Progreso-Liverpool y Defensor Sporting-Albion, suspendidos el fin de semana por las fuertes lluvias que cayeron en el sur del país.

Sin importar lo que suceda en dichos partidos, Racing acabará la etapa como único líder tras vencer este domingo por 0-2 a Peñarol y llegar de esa forma a 20 unidades. EFE

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