Cepeda afirma que apoyo de Trump a De la Espriella tiene un «tinte injerencista»

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Bogotá, 3 jun (EFE).- El candidato presidencial colombiano de izquierda Iván Cepeda afirmó este miércoles que el apoyo que el mandatario estadounidense, Donald Trump, dio al ultraderechista Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de junio tiene un «tinte injerencista».

«El apoyo abierto, y yo diría con tinte injerencista, que hace el presidente Donald Trump a la candidatura de Abelardo de la Espriella (…) es un grave riesgo para la soberanía y para la integridad del pueblo y la nación colombiana», dijo Cepeda a periodistas en Bogotá.

Trump hizo público anoche su apoyo a De la Espriella, al que describió como un líder «inteligente, fuerte y decidido» que lucha por su país, y aseguró que, de llegar a la Presidencia, impulsaría el crecimiento económico, la creación de empleo, el comercio, la lucha contra el crimen y el narcotráfico, así como el restablecimiento de la «ley y el orden».

En ese sentido, el candidato izquierdista aseguró que su equipo trabaja por «el respeto y la soberanía del pueblo colombiano en su decisión del próximo 21 de junio» y señaló que su contrincante «representa un grave riesgo para la democracia».

«Cualquier presidente del planeta y de nuestro hemisferio puede tener predilecciones por tal o cual opción política que se está debatiendo en Colombia, pero lo que no puede ocurrir es que se hagan acciones de carácter apátrida por parte del señor De la Espriella para buscar que sea a través de la intervención de presidentes y gobiernos extranjeros que definamos nuestra contienda electoral», añadió.

De la Espriella, que fue el más votado el domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales con 10,3 millones de votos (43,74 %), agradeció el apoyo de Trump en un mensaje que publicó hoy en sus redes sociales.

«Estados Unidos y Colombia son naciones hermanas, unidas por la sangre de héroes y por el destino común de defender la civilización occidental en estas tierras de las Américas. Juntos somos indestructibles», dijo hoy De la Espriella. EFE

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