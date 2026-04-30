Cepeda y De la Espriella se ven más fuertes en encuesta a un mes de elecciones en Colombia

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Bogotá, 29 abr (EFE).- El candidato de izquierdas Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella se perfilan como los más fuertes para la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, según una encuesta divulgada este miércoles, a un mes de la primera vuelta que se celebrará el 31 de mayo.

Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, se mantiene adelante, con el 37,4 % de la intención de voto, seguido por De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria (29,4 %) y por Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático (20,9 %), señala el sondeo de la firma AtlasIntel, publicado por la revista Semana.

En comparación con otra encuesta de la misma firma publicada el 9 de abril, Cepeda tuvo un ligero descenso de 0,4 puntos porcentuales ya que estaba en el 37,8 %, mientras que De la Espriella subió 2,2 puntos, desde el 27,2 %, y Valencia bajó dos, desde el 22,9 %.

Dos candidatos de centro completan los cinco primeros lugares: Sergio Fajardo (4,1 %) y Claudia López (1,9 %), según esta encuesta que se hizo a 4.307 personas entre el 25 y el 29 de abril y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

Todo indica que ningún candidato obtendrá la mitad más uno de los votos válidos necesarios para ganar en primera vuelta, lo que hará obligatoria una segunda el 21 de junio entre los dos de mayor votación.

En ese caso, la encuesta apunta a que el favorito Cepeda sería derrotado tanto por De la Espriella como por Valencia.

El candidato ultraderechista vencería en la segunda vuelta con el 47,8 % contra el 42 % de Cepeda, mientras que Valencia ganaría por un margen mayor, con el 49,1 % de los votos frente al 40,6 % del aspirante de la izquierda. EFE

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