Cerca de 400 bomberos combaten un incendio en Portugal junto a la frontera con Galicia

Lisboa, 29 ago (EFE).- Cerca de 430 bomberos, 140 vehículos y 6 medios aéreos combaten este viernes un incendio ubicado en la localidad de Rebordelos, en el municipio de Vinhais, a unos 30 kilómetros de la frontera con Galicia (España).

Según datos publicados por la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa, este es el único fuego activo hoy, en una jornada en la que cerca de 640 bomberos combaten un total de 13 incendios rurales.

El alcalde de Vinhais, Luís dos Santos Fernandes, explicó en declaraciones a la emisora lusa Antena 1 que no hay viviendas en riesgo.

«Hay tres frentes activos. Arde con poca intensidad. No existe por ahora riesgo para las viviendas», afirmó.

Por otro lado, el terreno ardido tras el incendio que se originó en Arganil (distrito de Coimbra) el 13 de agosto y que se expandió a varios municipios vecinos está siendo vigilado por 129 bomberos y 39 medios aéreos.

Este viernes hay cerca de 30 municipios en riesgo «máximo» y otros 60 en riesgo «muy elevado» de incendio en el territorio peninsular de Portugal, según el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA). EFE

