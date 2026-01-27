Cerca de 50 diputados laboristas apoyan al alcalde de Manchester en su pugna con Starmer

2 minutos

Londres, 27 ene (EFE).- Medio centenar de diputados laboristas británicos han firmado una carta dirigida al primer ministro, Keir Starmer, en la que se ponen del lado del alcalde de Manchester, Andy Burnham, visto como un eventual rival de Starmer dentro del partido laborista.

La carta, filtrada a varios medios británicos pero sin incluir el nombre de los firmantes, señala que el veto de los órganos del partido del pasado domingo a que Burnham se presente a una elección parcial representa «un verdadero regalo» al populista Reform UK, porque según ellos solo Burnham tiene posibilidades reales de batir al candidato de Reform por el escaño vacante inglés de Gorton&Denton.

Sin embargo, la razón oficial del veto a Burnham fue que el regidor de Manchester se vería obligado a renunciar a la alcaldía para presentar su candidatura al Parlamento y en ese caso era la propia alcaldía de Manchester la que peligraba, también amenazada por el ascenso del partido populista.

Los firmantes de la carta aseguran que «no hay una razón legítima» que apoye el veto a Burnham y piden al Comité Ejecutivo Nacional del laborismo que reevalúe la decisión, según el texto filtrado a la BBC.

Ya les ha respondido el ministro de Vivienda y Gobierno Local del Gobierno de Starmer, Steve Reed, que dijo a Times Radio que «esa decisión es asunto concluido» y añadió que «no tiene nada que ver» con una contestación interna a la autoridad de Starmer.

En los reglamentos internos del Partido Laborista, se necesitan ochenta nombres para desafiar formalmente al liderazgo del partido, lo que aún no ha ocurrido, aunque ese liderazgo parezca cada vez más precario ante la impopularidad de Starmer en los sondeos de opinión y la filtración, interesada o no, de nombres de laboristas que estarían dispuestos a tomar su relevo.

Pese a llevar solo un año y medio al frente del Gobierno laborista, el ejecutivo de Starmer afronta las próximas elecciones municipales y regionales (en Escocia y Gales) de mayo con los ánimos por los suelos, con unas encuestas que dan por cierta la victoria del populista Reform UK en gran parte de las circunscripciones en liza.

Pero ¿qué pasa con la supervivencia del Partido Laborista en general? El columnista Owen Jones, del diario The Guardian, afirma hoy en una columna que «está claro que la camarilla de Starmer prefiere arrasar con el partido antes que permitirle avanzar en una dirección más progresista.» EFE

