Cerca de 50 millones de personas en alerta por ola de calor al final de invierno en EE.UU.

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Los Ángeles (EE. UU.), 19 mar (EFE).- Cerca de 50 millones de personas en el suroeste de EE. UU. se encuentran bajo alerta por calor, según ha informado este jueves el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), que espera récords de altas temperaturas cuando apenas el invierno termina, como el registrado en una localidad de California donde el termómetro ha marcado 42 centígrados.

Los pronósticos señalan que algunas zonas de California, Nevada y Arizona podrían alcanzar temperaturas entre 20 y 30 grados por encima de lo normal para mediados de marzo, y que en algunas localidades podrían ser de hasta 40 grados por encima del promedio, lo que ha obligado a las autoridades a recomendar no exponerse al calor.

La histórica ola de calor ya batió este miércoles un récord con la máxima temperatura más alta registrada en el mes de marzo en los Estados Unidos en los últimos 70 años.

El termómetro en North Shore, una pequeña localidad del Valle de Coachella en California, ha marcado 42 centígrados, igualando la temperatura alcanzada por primera vez en Rio Grande City, Texas, en 1954.

Las temperaturas “peligrosamente” altas continuarán durante toda la semana, ha advertido la NWS en su boletín de este viernes para Los Ángeles subrayando que las zonas de los valles y del interior seguirán alcanzando picos en el termómetro hasta el viernes.

En Thermal, California, se ha pronosticado que la temperatura alcance los 43.3 centígrados este viernes, lo que podría marcar un récord en el país.

El aviso se ha extendido hasta Phoenix, que ayer registró los 38.8 centígrados, una marca que no se daba desde marzo de 1988.

Las Vegas (Nevada) llegó a los 37.2 centígrados el miércoles, sobrepasando su récord histórico de temperatura máxima para el mes de marzo.

Las altas temperaturas y la sequía también podrían incrementar el riesgo de incendios forestales, han advertido las autoridades, incluso en zonas tan al norte del país como Wyoming, Dakota del Sur y Nebraska, donde el peligro aumenta a causa de los pronósticos de fuertes vientos.

El calor extremo se considera el peligro meteorológico más letal en los Estados Unidos.EFE

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