Cerca de centenar de migrantes subsaharianos detenidos en norte de Marruecos, según ONG

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Rabat, 21 abr (EFE).- El Observatorio marroquí del Norte de Derechos Humanos denunció este martes la detención de cerca de un centenar de emigrantes indocumentados de origen subsahariano en instalaciones de un centro educativo público en el pueblo de Aliyin, en la prefectura de Rincón-Castillejos, cercana a la ciudad norteafricana española de Ceuta.

La detención se prolongó durante varios días, explica la asociación marroquí en una nota en la que denuncia que se ha producido «al margen de cualquier marco legal claro».

«El centro educativo fue rodeado por personal de la Gendarmería Real y las Fuerzas Auxiliares, que restringieron la libertad de las personas afectadas sin emitir órdenes administrativas motivadas y sin brindarles garantías legales básicas, como el derecho a contactar a otras personas, el derecho a apelar y el derecho a asistencia jurídica», señala la nota.

El observatorio condenó lo que considera «una detención arbitraria fuera del marco legal» de estos migrantes y pidió la apertura de una investigación «urgente, independiente e imparcial» para determinar las circunstancias de estos hechos.

«El Observatorio reitera que la gestión de las situaciones migratorias, por complejas que sean, debe realizarse dentro del marco del respeto al Estado de derecho y garantizando la dignidad y los derechos fundamentales de las personas, lejos de cualquier enfoque basado en la seguridad que vulnere los derechos y las libertades», apuntó.

Según los últimos datos del Ministerio de Interior marroquí, Marruecos impidió 73.640 intentos de emigración irregular en 2025, un 6,3 % menos que los 78.685 de 2024, y desarticuló más de 300 redes que organizaban travesías ilegales, principalmente, hacia Europa. EFE

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