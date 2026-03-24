Cesado funcionario del Ayuntamiento de Lisboa acusado de corrupción por luces de Navidad

2 minutos

Lisboa, 24 mar (EFE).- El secretario general del Ayuntamiento de Lisboa, Alberto Laplaine Guimarães, fue cesado de su cargo después de ser detenido acusado de corrupción en la licitación de las luces de Navidad y otros eventos festivos, informó este martes la cámara municipal.

En un breve comunicado, el Ayuntamiento lisboeta indicó que Laplaine Guimarães «ha dejado de ejercer sus funciones como secretario general del consistorio, sin que ello suponga un menoscabo del necesario y fundamental respeto por la presunción de inocencia».

La confirmación de la cámara municipal llega después de que medios de comunicación locales informaran de la decisión del juez que lleva este caso de corrupción de dejar en libertad al exfuncionario y de suspenderlo de sus funciones.

Según el Ayuntamiento, Laplaine Guimarães «debe centrarse en su defensa y en las aclaraciones que la situación exige», y destacó que a lo largo de varias décadas «ha desempeñado un papel de gran competencia en el funcionamiento de los servicios municipales y de profunda dedicación a la ciudad de Lisboa», sirviendo a varios alcaldes.

Al menos cuatro personas fueron detenidas la semana pasada acusadas de corrupción en la licitación de las luces de Navidad y otros eventos festivos en varias ciudades de Portugal, por los que afrontan cargos de corrupción activa y pasiva, abuso de poder y de asociación delictiva.

El origen de la investigación fue una denuncia sobre la presunta manipulación de los procesos de contratación pública para el suministro e instalación de las luces de Navidad y otras fiestas.

Las pesquisas han desvelado la existencia de una red organizada que se dedicaba a amañar esas licitaciones a través de la adquisición ilegal de información privilegiada a cambio de beneficios económicos para miembros de las instituciones contratantes de la iluminación.

Así, la empresa bajo la que operaba la red obtuvo contratos por un valor total de ocho millones de euros. EFE

lmg/psh