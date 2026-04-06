Chankas busca el liderato del Apertura peruano tras derrota de Alianza Lima ante la U

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Lima, 5 abr (EFE).- El Chankas se mantiene a la expectativa de alcanzar este lunes el primer lugar del Torneo Apertura, tras la derrota por 1-0 que sufrió Alianza Lima ante Universitario de Deportes, en el partido clásico del fútbol peruano.

El equipo de la ciudad andina de Andahuaylas cerrará la disputa de la novena jornada frente al colista FC Cajamarca y le bastará un empate para sacarle ventaja al Alianza, con el que actualmente comparte el liderato, con 20 unidades.

Durante la novena fecha, los dirigidos por el argentino Pablo Guede perdieron el invicto en el torneo al caer frente a la U, el campeón nacional vigente, que avanzó hasta la cuarta posición con solo dos puntos menos que los líderes.

El triunfo crema se saldó con una anotación del argentino-peruano Martín Pérez Guedes, que lanzó un remate cruzado de cabeza a los 52 minutos de juego, tras un preciso centro desde la izquierda del delantero nacional Alex Valera.

Antes del inicio del partido, disputado en el Estadio Monumental de la U solo con hinchas locales se guardó un minuto de silencio por la muerte de un hincha del Alianza en una avalancha humana que se produjo el viernes pasado en el estadio aliancista cuando sus seguidores participaban en un «banderazo» de apoyo a su equipo.

A la espera del resultado del partido del lunes, Cienciano también sumó una victoria por 3 a 2 sobre el ADT, con lo que subió a la tercera posición, con 19 unidades, gracias a dos anotaciones del creativo nacional Alejandro Hohberg y otra del delantero ecuatoriano Carlos Garcés.

A su turno, Sporting Cristal sufrió una dura caída en su estadio al perder por 1-2 frente al CD Moquegua, uno de los equipos colistas del torneo.

El equipo celeste, que la semana pasada sufrió la salida del entrenador brasileño Paulo Autuori y ha anunciado su reemplazo por el también brasileño Zé Ricardo, ha descendido a la novena posición, con 11 puntos.

Por su parte, Cusco FC venció por 1-3 a Melgar con dos goles de los argentinos Facundo Callejo y otro de Gabriel Carabajal, mientras que para los locales descontaron el mexicano Jesús Alcántar y el argentino-peruano Bernardo Cuesta.

En los otros partidos de la jornada, Alianza Atlético empató 2-2 con Atlético Grau, Deportivo Garcilaso venció por 3-2 a Sport Boys, Sport Huancayo empató 1-1 con Comerciantes Unidos y Juan Pablo II venció por 2-1 a UTC. EFE

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