Chaves afirma que hay que limpiar el hemisferio de comunistas tras cerrar embajada en Cuba

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San José, 18 mar (EFE).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, afirmó este miércoles que «hay que limpiar el hemisferio de comunistas», tras anunciar el cierre de la Embajada de su país en Cuba y expresó que «no reconoce la legitimidad de un régimen que oprime y tortura» a su población.

El mandatario expresó en la conferencia de prensa semanal que se debe «reconocer que el modelo comunista fracasó», tanto en Cuba, como en todos los lugares donde lo han instaurado y que solamente la «libertad del ser humano puede llevar al progreso».

«Hay que limpiar el hemisferio de comunistas, así de fácil. Cada pueblo debe hacerlo ellos mismos, pero nosotros no le vamos a dar legitimidad al régimen que oprime y tortura a casi 10 millones de cubanos hoy. Que Dios bendiga a los cubanos y ojalá tengan la libertad, prosperidad y maneras de ganarse la vida pronto», dijo Chaves.

El mandatario indicó que la decisión de cierre fue tomada junto con la presidenta electa, Laura Fernández, quien asumirá funciones el próximo 8 de mayo, por lo cual, «se va a mantener la línea» cuando ingrese el nuevo Gobierno.

El canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco, anunció este miércoles el cierre de la Embajada de Costa Rica en La Habana y solicitó al Gobierno de Cuba proceder de manera recíproca, retirando su personal diplomático acreditado en el país y manteniendo únicamente su representación consular.

«No vamos a tener consulado allá, los vamos a atender desde Panamá. Suficiente es suficiente, desde 1959 el régimen se ha parasitado de otros países para medio darle a su gente», dijo Chaves, quien añadió que Cuba se «pegó» a Venezuela por su petróleo.

Según el gobierno costarricense, la medida responde a la «profunda preocupación del país por el deterioro sostenido de la situación de los derechos humanos en la isla, así como por el incremento de actos de represión contra ciudadanos, activistas y opositores». EFE

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