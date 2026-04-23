Chayanne baila al ritmo de México en el Auditorio Nacional

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Ciudad de México, 22 abr (EFE).- El cantante puertorriqueño Chayanne entregó este miércoles el corazón a sus miles de seguidores en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, quienes bailaron clásicos y temas del repertorio de ‘Bailemos otra vez’, su último álbum que lleva el nombre de su la gira internacional, que tendrá cuatro paradas en la capital mexicana.

Chayanne, de 57 años, mostró una vez más que la juventud se lleva en el alma y que su música tiene vigencia, y es que esta noche el apodado ‘papá de México’ no escatimó en pasos de baile que terminaron por encender al público mexicano con clásicos del pop latino como ‘Y Tú Te Vas’ o ‘Bailemos Otra Vez’, uno de los éxitos del álbum publicado en 2023.

“Mi gente bonita, qué placer tan grande es estar aquí en México lindo y querido, me encanta esa frase porque es una realidad: estoy feliz, a gusto y encantando de estar con ustedes”, exclamó el compositor en el escenario del Auditorio Nacional, que no pisaba desde hace siete años.

Con más de 40 años de trayectoria como solista, el artista sigue cantando con la emoción de un adolescente cada uno de sus temas, así lo demostró al entonar ‘Salomé’, ‘Atado a tu amor’, ‘Volver a nacer’, ‘Tu pirata soy yo’, ‘Caprichosa’ y decenas de canciones que abrazan su repertorio marcado por el amor y la esperanza.

Durante las dos horas del concierto el público no paró de bailar, solo hubo algunas pausas nostálgicas para seguir con fervor los estribillos románticos de ‘Dejaría todo’ o ‘ Un siglo sin ti’.

Desde 2024, cuando inició esta gira, Chayanne declaró su amor por México ofreciendo más fechas de conciertos para consentir a sus fanáticos, porque como dice: “al público hay que obedecerlo”.

En esta ocasión, el artista estará endulzando con su música la capital mexicana el 23 de abril, así como el 6 y 7 de mayo, aunque su baile también estará presente en los estados de Coahuila, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Oaxaca.

‘Bailemos otra vez’ es una de las giras latinas con mejor recaudación de 2025, tras acumular 87,6 millones de dólares a lo largo de 63 conciertos ofrecidos en 2024, según reportó Billboard.

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