Cheng Li-wun, nueva líder opositora taiwanesa, afirma estar «dispuesta» a reunirse con Xi

Taipéi, 20 oct (EFE).- Cheng Li-wun, nueva presidenta del principal partido de la oposición de Taiwán, el Kuomintang (KMT), afirmó este lunes que está «dispuesta» a reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, si ese encuentro ayuda a «resolver las diferencias» y a «fomentar la cooperación» entre ambos lados del Estrecho.

Cheng, quien prometió que el KMT pasará de ser un «rebaño de ovejas a una manada de leones» bajo su mando, se impuso este sábado en las primarias celebradas en el seno de la formación opositora con un 50,15 % de los sufragios, superando ampliamente a su principal rival, el exalcalde de Taipéi Hau Lung-bin, que logró un 35,85 %.

En declaraciones radiales recogidas por la agencia CNA, la también exportavoz del Gobierno taiwanés (2012-2014) destacó que la paz entre Taipéi y Pekín es el «asunto más importante» para el KMT, y subrayó que, en su opinión, «la carta de oponerse a China ya no surte efecto» en la sociedad taiwanesa.

Por ello, Cheng insistió en la necesidad de «reunir el mayor consenso posible dentro de Taiwán» para que su partido pueda tener una «representación más legítima en el otro lado del Estrecho», sin descartar un viaje al continente ni un encuentro con Xi Jinping en el futuro.

«Estoy dispuesta a hacer cualquier trabajo y reunirme con quien sea», declaró Cheng, quien negó la posibilidad de que su partido vaya a adoptar una postura ‘prounificación’ con ella como presidenta.

«En estas primarias, todos los candidatos afirmaron ser chinos. Mi postura sobre las relaciones a través del Estrecho ha sido siempre coherente y soporta cualquier escrutinio; además, es la posición histórica del KMT», enfatizó la dirigente, al frente de un partido cuyo nombre en mandarín significa, literalmente, ‘Partido Nacionalista Chino’.

Comunicación entre Cheng y Xi

Tras la celebración de las primarias, Xi envió un mensaje de felicitación a Cheng, en el que expresó su expectativa de que el KMT y el Partido Comunista chino (PCCh) «fortalezcan su base política común y unan a la gran mayoría del pueblo taiwanés para profundizar los intercambios y la cooperación, impulsar el desarrollo conjunto y avanzar hacia la ‘reunificación’ nacional».

Según la transcripción recogida este domingo por la agencia Xinhua, Xi también instó a que ambas formaciones salvaguarden «el hogar común de la nación china y los intereses fundamentales de la gente a ambos lados del estrecho de Taiwán».

Cheng, por su parte, resaltó que los habitantes de ambos lados del Estrecho «forman parte de la misma nación china» y apostó por que los dos partidos fortalezcan los intercambios y la cooperación para «promover la paz y la estabilidad», de acuerdo a las declaraciones difundidas por Xinhua.

La líder opositora tomará posesión de su nuevo cargo en el congreso nacional del KMT, fijado para el próximo 1 de noviembre, en un contexto de crecientes tensiones con China, que considera a la isla, gobernada de forma autónoma desde 1949, como «parte inalienable» de su territorio. EFE

