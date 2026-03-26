Chile analiza impedir la presencia de aficionados de Boca en el partido ante la U Católica

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Santiago de Chile, 26 mar (EFE).- El delegado presidencial para la región Metropolitana de Santiago de Chile, Germán Codina, afirmó este jueves que se analiza la posibilidad de impedir la asistencia de los aficionados argentinos para el partido entre Universidad Católica y Boca Juniors por el grupo D de la Copa Libertadores.

Así lo reveló Codina durante la visita de inspección que realizó este jueves al estadio de San Carlos de Apoquindo, rebautizado «Claro Arena», sede del partido del próximo 7 de abril en Santiago, junto a la alcaldesa de la comuna de Las Condes, Catalina San Martín.

«La alcaldesa nos ha hecho ver el inconveniente de realizar el partido en condiciones normales, nos ha solicitado que lo declaremos de alto riesgo, y de esa forma se impida la concurrencia de hinchas del equipo rival, y esa es una situación que se tiene que analizar profundamente, también con la participación del ministerio de Deporte», afirmó Codina.

«Lo que nosotros vamos a adoptar es la mejor de las decisiones para que un evento deportivo conserve las características de evento deportivo y no se termine transformando en un evento peligroso o que ponga en riesgo la integridad tanto de los vecinos como de los que concurren al evento o de la infraestructura pública y privada que hay en el sector», agregó el dirigente.

El «Claro Arena», considerado el estadio más moderno tras su inauguración en 2025, está situado en la precordillera andina y tiene capacidad para 22.000 espectadores.

En su nuevo estadio, el conjunto chileno tiene reservado un sector en el que ingresan 450 personas del rival de turno, pero el reglamento de la Conmebol estipula que sean 2.000 entradas para el equipo visitante, como mínimo, las que el club local debe ofrecer. EFE

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