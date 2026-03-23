Chile anuncia polémico cambio en el cálculo del precio de los combustibles por la guerra

2 minutos

Santiago de Chile, 23 mar (EFE).- El Gobierno de Chile modificó este lunes el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) para enfrentar el encarecimiento del petróleo por la guerra en Oriente Medio, un polémico cambio que según expertos va a repercutir de forma negativa en el bolsillo del consumidor al reducir los subsidios.

Según un decreto del Ministerio de Hacienda, la modificación, que forma parte de una iniciativa más amplia que el presidente José Antonio Kast anunciará esta noche, consiste en ampliar de dos a cuatro semanas el período utilizado para calcular el promedio del precio internacional, que sirve como referencia para el mecanismo.

Eso hará que se reduzca el subsidio que se aplica a través del impuesto específico y permitirá que el alza internacional del petróleo se traspase de manera más gradual al precio del combustible, pero sin frenarlo.

Evita que el Estado se endeude, pero a la larga termina incidiendo de manera directa en el bolsillo del consumidor, alertan expertos.

«Con la modificación de dos a cuatro semanas del precio de paridad, la tasa de variación del alza del precio de paridad va a ser más acotada para esta semana», explicó a la prensa el economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz.

«Aquí se está mitigando en parte el alza del costo fiscal, lo cual se va a traducir en la práctica en que el precio al consumidor final será seguramente mayor de lo que esperábamos», agregó.

El Ministerio de Hacienda argumenta, por su parte, que el ajuste busca contener el impacto fiscal asociado a la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles, privilegiando la defensa del endeudamiento frente a los efectos sobre el bolsillo de los ciudadanos.

«Se realiza por recomendación de la Comisión Nacional de Energía para contener el efecto fiscal ocasionado por la contingencia relativa a la variación del precio de los combustibles», recalcó.

Según fuentes del diario El Mercurio, la decisión fue objeto de discusión en el comité ampliado del Gobierno que presidió este lunes el mandatario ultraderechista y durante el mismo se expresó la preocupación de que la decisión genere protestas populares.

Junto a este decreto, está previsto que el presidente anuncie a lo largo del día otras medidas para mitigar el alza de los precios de la energía. EFE

jm-ch/lnm