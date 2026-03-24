Chile anuncia un alza histórica de combustibles por la guerra en Oriente Medio

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Santiago de Chile, 23 mar (EFE).- El Gobierno de Chile aprobó este lunes un alza histórica de los precios de los combustibles y limitar las ayudas al gremio de los transportistas, como consecuencia de la subida del petróleo por la guerra en el golfo Pérsico, que repercutirá directamente en el bolsillo de los ciudadanos.

Tras la decisión del Ministerio de Hacienda del ultraliberal José Antonio Kast, el precio de la gasolina se elevará en torno al 32 % y el del diésel en un 62 % a partir del próximo jueves, la segunda mayor subida en la historia del país.

“Lo he dicho antes. Espero que el país nos comprenda, comprenda la situación que heredamos, una situación históricamente frágil”, justificó el ministro del ramo, Jorge Quiroz, quien achacó de la medida a la Administración anterior.

En una entrevista concedida a la división chilena de la CNN, el ministro subrayó que «tenemos una crisis histórica (…) Probablemente es un shock de los más grandes al mercado global del petróleo que hemos visto».

«En una situación de estrechez económica también histórica, heredada de las administraciones pasadas, en particular la que recién pasó. Hoy día tenemos niveles de deuda. El Estado de Chile debe 40.000 millones de dólares más de lo que debía hace cuatro años“, explicó Quiroz.

Ayudas al transporte

El Gobierno ultraderechista chileno anunció, asimismo, una serie de medidas para tratar de paliar el alza, centradas todas en ayudas al trasporte terrestre, uno de los gremios más poderosos en una economía que ante la escasez de trenes depende de los camiones para el suministro del país.

Las medidas comprenden «una subvención de 100.000 pesos (unos 90 dólares) mensuales para taxis y taxis colectivos mientras dure la contingencia por hasta seis meses» que debe tramitar el Congreso, la apertura de «una nueva línea de financiamiento para que taxis y colectivos accedan a un crédito preferencial para la renovación de flota, promoviendo la electromovilidad».

Además, «la suspensión transitoria del crédito diferenciado al impuesto específico que hoy tienen las empresas no transportistas, aplicándoles el régimen de los transportistas», que tramitará el legislativo.

También se congelarán «las tarifas del transporte público en la capital hasta el 31 de diciembre de 2026» y «se proveerá a las regiones de un monto igual de recursos para que estas adopten apoyos similares a la locomoción colectiva, que permitan congelar la tarifa hasta fin de año”.

En cuanto a la energía, solo se aportan ayudas a la parafina, cuyo precio «bajará a niveles de febrero de 2026 y se mantendrá congelado durante el otoño y el invierno».

De esta manera, «se enviará un proyecto de ley de discusión inmediata al Congreso para reponer el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo desde 5 millones de dólares actuales a 60 millones de dólares», se comunicó.

El Gobierno prometió que «trabajará junto a los gremios de transportistas para aplicar medidas de seguridad para el transporte de carga en ruta y sitios de descanso», ante el temor de que se puedan producir protestas populares.

Largas filas en las gasolineras

Escasos minutos después de que se conocieran las subidas, 0,41 dólares por litro (370 pesos chilenos) en el caso de la gasolina de 93 octanos y de 0,64 dólares por litro (580 pesos chilenos) para el diésel, las estaciones de servicio de Santiago comenzaron a experimentar largas filas de autos.

El precio de la gasolina de 93 octanos promedia los 1,29 dólares por litro (1.170 pesos chilenos), mientras que el diésel llega a los 1,02 dólares por litro (932 pesos chilenos).

“Si el valor del litro de petróleo sube, los camioneros tenemos que tener tarifas proporcionales para poder seguir ejerciendo nuestras funciones que es transportar lo que Chile produce, importa y exporta”, denunció el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre de Chile, Sergio Pérez.

“Nosotros siempre hemos tenido tranquilidad y hemos manifestado con energía. Vamos a seguir manteniendo la tranquilidad, pero necesitamos que haya soluciones concretas para que no se vea afectado la actividad que es muy fundamental para el funcionamiento de la nación”, apostilló. EFE

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