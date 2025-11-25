Chile capacita a agentes de seguridad penitenciaria de Ecuador con apoyo de la UE

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 25 nov (EFE).- Instructores de la Gendarmería de Chile capacitaron a agentes especiales del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria de Ecuador en el marco del Programa de Seguridad, Esperanza y Resiliencia para la Paz (Serpaz), cofinanciado por la Unión Europea (UE).

La formación tuvo como objetivo fortalecer las capacidades tácticas, operativas y de gestión de crisis de los guardias civiles que trabajan en las cárceles del país, que han sido escenario de múltiples enfrentamientos entre bandas rivales, donde han sido asesinados más de 600 reclusos desde 2021.

«A través de la transferencia de conocimientos especializados, estándares regionales y buenas prácticas en manejo de crisis, intervenciones tácticas y custodia de alta seguridad, la formación buscó contribuir a un sistema penitenciario más profesional, moderno, seguro y alineado con los derechos humanos», señaló este martes la UE en un comunicado.

Tras el cierre de un primer módulo de capacitación se inauguró uno nuevo en la ciudad costera de Manta, en donde estuvieron presentes Mauricio Mayorga, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (Snai), la institución del Estado que administra las prisiones; el embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli; y otras autoridades locales y representantes de agencias que implementan el programa.

El embajador Davoli señaló que el evento no era solo «un acto protocolar» sino «la expresión concreta de una relación bilateral profunda y de largo aliento».

«En un contexto donde el crimen organizado demuestra su capacidad de adaptación, el fortalecimiento institucional ya no es una opción, sino una necesidad urgente. Italia seguirá acompañando al Ecuador en la construcción conjunta de seguridad, justicia y paz», añadió.

La UE señaló que este trabajo conjunto era un ejemplo de que «la cooperación técnica sostenida es fundamental para construir estabilidad, prevenir riesgos y promover una paz duradera basada en capacitación, articulación y fortalecimiento del Estado de derecho». EFE

