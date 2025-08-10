Chile deja su tarjeta de presentación en el comienzo de ASU2025

3 minutos

Asunción, 10 ago (EFE).- La delegación de Chile se asomó en el comienzo de la primera jornada de competencias de los Juegos Panamericanos Junior con un testimonio de su ambición en Asunción al adjudicarse cuatro medallas de oro, dos de plata y una de bronce.

En las primeras horas también cobraron protagonismo la paraguaya Nicole Martínez, primera deportista en colgarse un metal dorado, así como la colombiana Natalia Garzón, dominadora de la contrarreloj individual.

Para discutir las intenciones de Chile, Brasil avisó con la conquista de dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce.

Además del oro de Martínez, Paraguay sumó dos de plata.

Colombia, país organizador de la primera cita panamericana junior en 2021, también sumó una medalla de bronce, mientras que Argentina ya colecciona dos de plata y una de bronce.

Canadá, Cuba, México y Uruguay comparten la sexta posición del medallero con un bronce.

La primera medalla

Tras la fabulosa ceremonia inaugural del sábado en el estadio Defensores del Chaco, los deportistas locales madrugaron para ver la consagración de su abanderada con la medalla de oro en la categoría de un par de remos cortos, la primera de los juegos.

«Estoy superfeliz de haber ganado esta medalla de oro acá en casa y escuchar a los últimos metros ahí a todos gritando. Creo que le escuché la voz a mi mamá, así que ahora con todo para los otros botes. ¡Y vamos Paraguay. Paraguay puede!», dijo.

El encargado de entregarle la medalla fue el presidente de la nación anfitriona, Santiago Peña.

«Nicole es una atleta impresionante. Me tocó verla competir en los Juegos Olímpicos el año pasado (en París), realmente una mujer maravillosa (…) Estoy muy emocionado con lo que ha sido la inauguración y este arranque con una victoria de ella», afirmó el gobernante.

Pero eso no fue todo para los locales, ya que en la prueba cuatro sin timonel femenino (W4-) consiguieron una plata y Nicole Martínez hizo equipo con su hermana menor, Lucía, junto a Fiorela Rodríguez y Agustina López.

«Competir con mi hermana mayor, que es mi ejemplo más grande, fue una experiencia inolvidable», dijo Lucía de 19 años, mientras que Nicole, de 22 años, se declaró «feliz y orgullosa» por su hermana.

La máxima distinción en el doble par de remos masculino fue para los brasileños Joao Batista y Daniel Passold, que se impusieron a los chilenos Martín Arcos y Benito Rosas (plata), y a los mexicanos Roberto Ahumada y José Navarro (bronce).

Uno de los deportes insignia de Colombia, el ciclismo, le comienza a reportar resultados en ASU2025, ya que Natalia Garzón se colgó el oro en la prueba de contrarreloj individual femenino, prueba en la que relegó a la plata a la argentina Julieta Benedetti y al bronce a la también argentina Delfina Dibella. EFE

laa/lb/hbr

(foto)