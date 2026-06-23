Chile localiza a los menores haitianos que se encontraban inubicables

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Santiago de Chile, 23 jun (EFE).- Las autoridades chilenas informaron este martes que localizaron a los 64 menores haitianos que estaban inubicables tras ingresar al país el año pasado y cuyo paradero propició la apertura de una investigación y despertó alarmas entre el Gobierno.

«Hemos ubicado a los 64. De ellos, 63 se encuentran en Chile y una adolescente se encuentra en México», detalló en un punto de prensa el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna.

El funcionario aseguró que el asunto está «cerrado» y que todos los menores «se encuentran bien físicamente».

«Ahora pasamos a una nueva fase, donde aparte de tener que verificar el estado general de las reunificaciones familiares en términos preventivos, asegurarnos de que los niños estén escolarizados estén bien y podamos también eliminar las diferentes brechas que demuestra el Estado de Chile en sus diversas instituciones», añadió por su parte la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.

Las pesquisas se originaron a raíz de un informe de la Contraloría General -máximo órgano del Estado encargado de fiscalizar, vigilar y controlar a las instituciones- que dio cuenta del ingreso a Chile, entre enero y octubre de 2025, de 105 menores haitianos acompañados por adultos sin vínculo sanguíneo en vuelos chárter, de los cuales se desconocía el paradero de 64 de ellos.

Ante ello, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, denunció el hecho ante la justicia por sospechas de un presunto tráfico de menores y cifró en más 200 niños los menores ilocalizables, lo que generó una alarma general y propició la creación de un grupo de trabajo interinstitucional.

Entre 2022 y 2025, Chile autorizó un total de 16.498 procesos de reunificación familiar de haitianos, la mayoría a menores de edad, según cifras oficiales.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) estimó en su último informe de población extranjera que en Chile residen un total de 188.131 personas provenientes de Haití, constituyendo la cuarta comunidad extranjera más grande del país y representando aproximadamente el 9,8 % de la población migrante total.

La gran mayoría llegaron en la ola migratoria de 2016, cuando los haitianos podían entrar como turistas sin visa y regularizar luego su situación si encontraban trabajo, algo que cambió a partir de 2018. EFE

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