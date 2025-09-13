The Swiss voice in the world since 1935

Chile recibe a 68 palestinos evacuados de Gaza, entre ellos 36 menores

Santiago de Chile, 13 sep (EFE).- Un grupo de 68 palestinos, entre ellos 36 menores, llegaron este sábado a Chile tras haber sido evacuados, el 10 de septiembre, de la Franja de Gaza por la crisis humanitaria y de seguridad causada por la ofensiva israelí.

El presidente chileno, Gabril Boric, reconocido defensor de la causa palestina, celebró la llegada del grupo palestino y, en sus redes sociales, detalló que fue un operativo «complejo» y que tomó meses. «Chile hace honor a su himno patrio», escribió el mandatario.

Se trata de personas «con vínculos estrechos» en Chile, según explicó Cancillería en un comunicado, en una acción que contó con la colaboración de varias organizaciones internacionales y que se enmarca en «el compromiso» del país con el derecho internacional humanitario.

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, explicó que «se trata de una acción muy acotada» porque «se abrió una ventana de oportunidad» en medio de la situación que se vive en Gaza. «Por ahora, no hay planificada una situación de similares características para el próximo tiempo“, subrayó De la Fuente.

Sobre la situación migratoria de las personas recién llegadas, la autoridad precisó que el grupo de palestinos llegó con «un salvoconducto específico a nivel consular» y que, si lo requieren, podrán solicitar refugio.

Chile, que reconoció a Palestina como un Estado “libre, independiente y soberano” en 2011, durante el primer Gobierno del conservador Sebastián Piñera (2010-2014), alberga la comunidad palestina más numerosa del mundo fuera de los países árabes, con cerca de 500.000 personas.

Junto a México y Colombia, el país suramericano presentó, en enero de 2024, ante la Corte Penal Internacional (CPI) una solicitud para investigar posibles crímenes de guerra en Gaza y en septiembre del mismo año se sumó a la acusación de genocidio contra Israel impulsada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas.

En su último discurso anual de rendición de cuentas ante el Congreso, a principios de junio, Boric anunció que promoverá una ley para prohibir la importación de productos procedentes de las colonias israelíes, respaldó el embargo de armas promovido por España e instruyó al Ministerio de Defensa un plan urgente de diversificación tecnológica pero hasta ahora los flujos comerciales se mantienen.

La ofensiva de Israel en Gaza ha causado la muerte de más de 64.800 palestinos, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza. EFE

