Chile recupera el papel de la primera dama con Pía Adriasola y su estilo «madre nutricia»

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María José Rey

Santiago de Chile, 12 abr (EFE).- Un mes después de la llegada a La Moneda del ultraconservador José Antonio Kast, el rol de la primera dama en Chile ha recuperado el protagonismo que perdió durante la Administración anterior, con una presencia constante no exenta de polémicas.

El primer acto público de la nueva primera dama, María Pía Adriasola, se viralizó rápidamente en redes sociales y derivó en una denuncia administrativa interpuesta por la oposición.

La abogada, de 60 años, bajó al día siguiente de la investidura al comedor de La Moneda -el Palacio de Gobierno que será también la residencia oficial de la pareja presidencial durante los próximos 4 años- y sirvió almuerzo a los funcionarios sin utilizar guantes, mascarilla, ni cubrirse el cabello.

Parlamentarios socialistas lo consideraron motivo de oficio ante la Contraloría por incumplimientos sanitarios en la manipulación de alimentos y el ente fiscalizador dio un plazo a Adriasola para que lo explique, que está cercano a cumplirse.

La escena provocó reacciones dispares, pero representa «un corte muy claro con la gestión anterior», según explicó a EFE Carolina Barry, investigadora del Conicet en Argentina.

«Fue casi como ver a una madre nutricia, es una cosa rara ver en el siglo XXI que una mujer profesional quiera o decida asumir un rol donde se posiciona desde el ámbito netamente doméstico», añadió.

«Vuelta a los valores tradicionales»

La oficina de la primera dama fue desmantelada en 2022 por la entonces pareja del expresidente progresista Gabriel Boric, Irina Karamanos, quien renunció a cumplir funciones oficiales para dedicarse a su labor profesional y traspasó las responsabilidades socioculturales del cargo a distintos ministerios.

«No soy ni primera, ni dama», indicó entonces Karamanos.

La desaparición del rol no fue novedosa en Latinoamérica, tampoco su reposicionamiento, pero este regreso tiene «un elemento mucho más simbólico: la vuelta a los valores tradicionales», indicó a EFE Carolina Guerrero, del GIGA Institute for Latin American Studies.

«Ella comentó que su sello iban a ser los abrazos y es un claro ejemplo de cómo humaniza el liderazgo del presidente, desde un lugar de cariño, con una mirada muy femenina», agregó.

Casada desde hace 34 años con Kast, madre de nueve hijos y abuela de cinco nietos, Adriasola es católica practicante y miembro del movimiento apostólico Schoenstatt y ha dicho en declaraciones públicas que tiene una vocación de servicio público guiada por Dios.

«He estado 81 meses embarazada», calculó en respuesta a una entrevista del medio The Clinic.

Creció en una familia de ocho hermanos, con un origen rural y con cierta precariedad económica, Adriasola se definió en una carta publicada en 2018 como «feminista», de acuerdo a la definición de la RAE.

Aclaró, no obstante, que no acudiría a marchas «donde se ofendan los valores y creencias de millones de mujeres».

«La asesora más directa de Kast»

En otra entrevista a la revista Vínculo, Adriasola expresó cómo entiende su rol: “estar juntos en esta tarea y ser un buen complemento para José Antonio».

El Gobierno chileno, que prometió austeridad fiscal, no ha anunciado la reconstitución de la oficina de la primera dama, pero ella va registrando en redes sociales sus actividades, relacionadas principalmente con la infancia, los adultos mayores, las mujeres y la salud.

“Ha sido un mes de muchos encuentros significativos, con fundaciones y organizaciones. Durante este tiempo, nos hemos reunido con distintos ministerios para que este trabajo sea articulado y tener mejores resultados”, escribió recientemente en sus redes.

Para la politóloga Barry, es «natural» que Adriasola se centre en temas «que habitualmente se asocian a las mujeres» y cree que problablemente rearmará la oficina.

Sin embargo, duda de que «vaya a tener algún tipo de relación con los movimientos feministas, ni que ella misma intente acercarse».

Su aprobación en las encuestas es por lo general buena, aunque tiene más llegada entre hombres de segmentos de más recursos o clase media.

Una de sus últimas intervenciones públicas más viralizadas fue hace dos semanas cuando se arrancó a interpretar el tema ‘Chile Lindo’ en la Final Nacional de Rodeo y logró que el público coreara con ella.

En medio de una caída en las encuestas de la aprobación del propio Kast, no ha pasado desapercibida la figura primera drama.

El excandidato presidencial Franco Parisi (derecha populista) le pareció «fantástica» la actuación de Adriasola y, en un reciente podcast, dijo que no la descarta como futura «candidata presidencial».

Para Guerrero, Adriasola «es la asesora más directa del Presidente»: «Viven en La Moneda, están todo el día en el lugar de trabajo», concluyó. EFE

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