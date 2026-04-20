Chile y Estados Unidos firman memorándum para impulsar industria de minerales críticos

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Santiago de Chile, 20 abr (EFE).- Chile y Estados Unidos firmaron este lunes un Memorándum de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés) para impulsar el desarrollo en exploración, explotación y procesamientos de minerales críticos y tierras raras, esenciales en la fabricación de artículos tecnológicos y la transición energética global.

«Es un paso más en la consolidación de una Política de Estado de Chile en minerales críticos, orientada a fortalecer cadenas de suministro resilientes y seguras, avanzar hacia una mayor generación de valor agregado», dijo el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, en la firma del documento.

En la ceremonia celebrada en la Cancillería chilena, en pleno centro de la capital, con autoridades de ambos países, Pérez Mackenna añadió la voluntad del país sudamericano en «generar los entornos propicios para la atracción y desarrollo de inversiones».

Los minerales críticos (litio, cobre, cobalto, níquel) y las tierras raras son esenciales para la fabricación de baterías para autos eléctricos, turbinas eólicas, pantallas e imanes de alta potencia.

«Estos acuerdos, que se suman a otros ya firmados, permitirán proyectar a Chile como un actor clave en la transición energética global, no solo como proveedor de recursos, sino como un país capaz de desarrollar capacidades tecnológicas, capital humano y etapas más avanzadas de procesamiento de los mismos», subrayó el secretario de Estado.

Durante los últimos años, Chile ha suscrito este tipo de acuerdos con diversos países, entre ellos Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Japón, Perú, Sudáfrica y la Unión Europea, «lo que refleja una política exterior abierta, diversificada y no excluyente en materia de minerales críticos», recalcó.

Estados Unidos, por su parte, suscribió el pasado febrero acuerdos sobre minerales críticos con once países, entre ellos Argentina, Paraguay y Ecuador.

La firma del MOU se alinea con la declaración conjunta emitida por ambos países el pasado 12 de marzo en Santiago, un día después de que asumiera la Presidencia el ultraconservador chileno José Antonio Kast, y donde se comprometieron a buscar «mecanismos de financiamiento» para proyectos de inversión en minerales críticos.

El documento, destacaron desde la cartera chilena de Minería, no es vinculante ni crea obligaciones al momento de exportar los materiales extraídos.

Chile es el primer productor mundial de cobre y el segundo de litio, metales claves para la transición energética y la electromovilidad que son considerados «críticos» por Washington, y China, su principal comprador.

Mantener los equilibrios entre ambas potencias es uno de los principales retos diplomáticos y económicos de Kast.

Chile es uno de los tres países de América Latina -junto a Perú y Costa Rica- que tienen Tratados de Libre Comercio (TLC) tanto con China como con Estados Unidos.

La participación del país sudamericano en el mercado de tierras raras es, sin embargo, marginal. EFE

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