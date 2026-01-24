China abre una investigación contra su general de más alto rango y número 2 militar de Xi

Shanghái (China), 24 ene (EFE).- El Ministerio de Defensa Nacional de China anunció hoy que se ha abierto una investigación contra el general de más alto rango del país, Zhang Youxia, el número dos del presidente del país, Xi Jinping, en la Comisión Militar Central (CMC), por «supuestas infracciones graves de la disciplina y la ley».

Zhang, de 75 años, es vicepresidente primero de la CMC, el máximo órgano dirigente del Ejército Popular de Liberación (EPL), lo que le sitúa en rango tan solo por detrás de Xi, y también es uno de los 24 miembros del Politburó, el segundo escalafón de mando del gobernante Partido Comunista (PCCh).

Desde octubre Zhang servía junto a otro vicepresidente, Zhang Shengmin, que fue ascendido tras desempeñarse como jefe del departamento anticorrupción dentro del Ejército.

En un breve comunicado publicado en su página web oficial, el Ministerio añade que también ha abierto pesquisas contra otro general, Liu Zhenli, cuyo cargo es el de jefe del Departamento del Estado Mayor Conjunto.

El despacho, difundido también por la agencia oficial de noticias Xinhua, no ofrece detalles sobre las supuestas infracciones que habrían cometido Zhang Youxia y Liu, aunque este tipo de anuncios suelen preceder a acusaciones formales de corrupción.

El texto únicamente apunta que la decisión fue tomada «tras deliberación» por el Comité Central del PCCh, del que emanan tanto el Politburó como el máximo órgano de decisión, el Comité Permanente.

Desde su llegada al poder en 2012, Xi ha impulsado sucesivas purgas en la cúpula de las Fuerzas Armadas, unos movimientos destinados tanto a combatir la corrupción entre sus filas como a reforzar la lealtad de los mandos castrenses al PCCh y a su liderazgo.

Durante el tercer mandato de Xi, que arrancó en 2022, la CMC redujo de siete a cuatro el número de sus miembros como consecuencia de estas purgas, la estructura más reducida desde el final del maoísmo en 1976.

Comandantes de las distintas ramas de las fuerzas armadas, comisarios políticos e incluso ministros de Defensa han estado en el punto de mira estos últimos años, con un punto culminante en octubre del año pasado, fecha en que las autoridades chinas anunciaron la expulsión del Ejército y del PCCh de hasta nueve generales.

El caso más sonado fue el de He Weidong, que llegó a ser ‘número 3’ del Ejército tras un ascenso meteórico en 2022 y que, tras situarse precisamente detrás de Xi y Zhang en el escalafón militar, desapareció de la escena pública en marzo de 2025 antes de ser acusado formalmente de corrupción.

La expulsión de He del EPL y del PCCh fue histórica, ya que se convirtió en el primer vicepresidente uniformado de la CMC en ser depuesto durante el ejercicio de su cargo en casi seis décadas: el último había sido He Long (1967), en plena Revolución Cultural china (1966-1976).

Otros destacados líderes militares purgados recientemente fueron Miao Hua, un almirante considerado próximo a Xi; los ministros de Defensa Wei Fenghe (2018-2023) y Li Shangfu (marzo-octubre de 2023), y los comandantes de la Fuerza de Cohetes Li Yuchao y Wang Houbin. EFE

