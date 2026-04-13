China aprueba normas para contrarrestar medidas fuera de su territorio que le afecten

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Pekín, 13 abr (EFE).- China aprobó este lunes normas para contrarrestar medidas adoptadas fuera de su territorio que afecten a sus intereses, en un escenario de crecientes tensiones internacionales marcado por sanciones, disputas comerciales y conflictos que impactan en la seguridad y las cadenas de suministro.

La normativa permite al Gobierno chino adoptar contramedidas en ámbitos como el comercio, la inversión, la entrada y salida de personas o la cooperación internacional frente a actuaciones de otros países que, según Pekín, vulneren el derecho internacional o perjudiquen a sus ciudadanos y empresas.

El primer ministro, Li Qiang, firmó un decreto del Consejo de Estado (Ejecutivo) que promulga el nuevo reglamento, compuesto por 20 artículos y en vigor desde su publicación, con el objetivo de proteger la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo del país, según la agencia oficial Xinhua. EFE

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