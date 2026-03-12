China aprueba un código medioambiental que refuerza legalmente su transición verde

3 minutos

Pekín, 12 mar (EFE).- El Legislativo chino aprobó este jueves un código ambiental destinado a unificar y actualizar su extensa normativa, con disposiciones que regulan nuevos tipos de contaminación o abordan las respuestas a fenómenos meteorológicos extremos, mientras el país, mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, avanza en reducir sus emisiones.

El denominado ‘Código Ecológico y Ambiental’ fue adoptado con 2.752 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, durante la sesión plenaria celebrada en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, en la sesión de clausura de la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo).

Durante el proceso legislativo, Lou Qinjian, portavoz de la ANP, afirmó que «con la entrada de China en una etapa de desarrollo económico y social caracterizada por la transición verde, existe una necesidad crucial de contar con un marco jurídico más riguroso para proteger el medioambiente».

Este texto, que consta de 1.242 artículos, se divide en cinco capítulos que abarcan tres pilares en la lucha contra el cambio climático: la prevención y control de la contaminación, la conservación ecológica y el desarrollo verde y bajo en carbono.

Según el analista Changhao Wei, del portal especializado NPC Observer, China cuenta con más de 30 leyes y 100 reglamentos administrativos en este ámbito.

Este código, además de agregar las numerosas normas y estándares existentes, aportando coherencia, también las reformulará para resolver inconsistencias y cubrir vacíos legales.

Wei apunta que la protección del medio ambiente ha sido una prioridad para el Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante) bajo el mandato de Xi Jinping, quién en 2018 incorporó el concepto de “civilización ecológica” a su doctrina política general.

Entre sus principales novedades, el código incorpora normas para regular la contaminación química y lumínica, así como la radiación no ionizante.

También fija una base legal para la política climática del gigante asiático incluyendo objetivos de neutralidad de carbono, control de emisiones, o fortalecimiento de los sumideros naturales, como bosques o humedales.

En materia de adaptación al cambio climático, llama a incorporar los riesgos climáticos en la planificación territorial y busca mejorar los sistemas de alerta temprana y respuesta ante desastres y fenómenos meteorológicos extremos.

Compromiso medioambiental

El proyecto llega en un momento de compromiso medioambiental por parte del gigante asiático, que el pasado jueves presentó el informe de trabajo del Gobierno con el objetivo de reducir en un 17 % las emisiones de dióxido de carbono por unidad de PIB durante el periodo 2026-2030.

Pese a colocarse como el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo, en los últimos años, China ha intensificado sus esfuerzos para alcanzar sus dos objetivos climáticos: alcanzar el pico de sus emisiones de dióxido de carbono antes de 2030 y la neutralidad de carbono antes de 2060.

También se comprometió, en sus nuevos planes climáticos para 2035, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 7 % a 10 % respecto al nivel máximo alcanzado y a que el consumo de energía no fósil en China represente más del 30 % del consumo total de energía. EFE

gbm-imh/aa/cc

(foto) (vídeo)