China avisa a Japón que debe «retirar sus comentarios sobre Taiwán» para mejorar vínculos

2 minutos

Pekín, 20 mar (EFE).- China afirmó este viernes que Japón debe «retirar sus comentarios sobre Taiwán» si quiere mejorar las relaciones bilaterales, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, defendiera en Washington la importancia del diálogo con Pekín y subrayara la estabilidad en el estrecho de Taiwán.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian señaló hoy en rueda de prensa que un «diálogo genuino» debe basarse en el «respeto mutuo» y en el cumplimiento de los consensos alcanzados entre ambas partes.

El portavoz advirtió de que si una parte afirma querer dialogar mientras «participa en la confrontación», ese acercamiento «no será aceptado», y pidió a Tokio que respete los documentos políticos firmados entre ambos países y sus propios compromisos.

Asimismo, instó a Japón a «reflexionar seriamente» sobre sus posiciones y a adoptar «medidas concretas» para salvaguardar la base política de las relaciones bilaterales.

Takaichi se reunió este jueves en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump, en una visita centrada en la seguridad regional y la coordinación frente a China, en medio de fricciones recurrentes entre Pekín y Tokio por cuestiones como Taiwán.

La dirigente señaló previamente que una crisis en Taiwán podría constituir una «amenaza a la supervivencia» de Japón, y que justificaría su intervención, un planteamiento que ha sido interpretado como un endurecimiento de su postura y que Pekín rechaza.

Durante el encuentro con Trump, la primera ministra japonesa defendió que Japón mantiene una postura «constante de diálogo» con China y expresó su «sincero deseo» de que los vínculos entre Pekín y Washington contribuyan a la estabilidad regional y de las cadenas de suministro globales. EFE

gbm/ah