China cesa a su segundo militar de más rango por corrupción

China informó el viernes haber iniciado investigaciones por corrupción contra el segundo militar de mayor rango del ejército, el general He Weidong, y otros ocho altos mandos, como parte de la campaña anticorrupción lanzada por el presidente Xi Jinping.

He Weidong, vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC), fue uno de los nueve individuos expulsados del ejército por haber «violado gravemente» la disciplina, según una declaración en línea del portavoz del Ministerio de Defensa, Zhang Xiaogang.

Ocho de estas personas fueron expulsadas del Partido Comunista chino, tras haber formado parte de su Comité Central, precisó.

«El severo castigo impuesto a He Weidong, Miao Hua (…) y otros demuestra una vez más la firme determinación del Comité Central del Partido y de la Comisión Militar Central de perseverar en la lucha contra la corrupción», sentenció el vocero.

El anuncio acabó con meses de especulaciones sobre la situación de He, quien no había aparecido en público desde marzo.

Es la primera vez que el poder chino confirma oficialmente su destitución, sin brindar detalles sobre una eventual detención.

Xi ha convertido la erradicación de la supuesta corrupción en todos los niveles del Gobierno en una prioridad absoluta desde que llegó al poder hace poco más de una década.

Los defensores de esta política afirman que promueve una gobernanza limpia, pero otros sostienen que también sirve como herramienta para que el mandatario elimine a sus rivales políticos.

