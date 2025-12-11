China completa el primer vuelo del ‘Jiutian’, su primer ‘portadrones’ no tripulado

Pekín, 11 dic (EFE).- China completó este jueves el vuelo inaugural del ‘Jiutian’, un ‘portadrones’ de 16,35 metros de longitud y 25 de envergadura, en lo que constituye un nuevo ejemplo del avance del gigante asiático en el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados (UAVs).

Diseñado por la Corporación de la Industria de la Aviación de China (AVIC), este dron de grandes dimensiones realizó su despegue inaugural en el condado de Pucheng, en la provincia central china de Shaanxi, informó la agencia oficial Xinhua sin brindar más detalles respecto al vuelo.

La aeronave, que cuenta con un peso máximo al despegue de 16 toneladas y una capacidad de carga útil de 6.000 kilogramos, puede operar hasta 12 horas y tiene un alcance de hasta 7.000 kilómetros, indicó Xinhua.

Según este medio, el ‘Jiutian’ está diseñado para asumir «diversas misiones civiles», gracias a un sistema de carga útil modular que le permite realizar desde entregas precisas de carga pesada en zonas remotas hasta tareas de comunicación de emergencia y asistencia en desastres, además de levantamientos geográficos y mapeo de recursos.

Este aparato debutó en el principal salón aeronáutico de China, celebrado en Zhuhai (provincia de Cantón, sur), en noviembre del año pasado y cuenta con capacidad para transportar hasta 100 unidades de munición merodeadora o pequeños drones, incluidos UAVs kamikaze, señaló el diario hongkonés South China Morning Post en mayo pasado.

El ‘Jiutian’ dispone de ocho puntos de carga útil y podría emplearse en misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como de guerra electrónica, de acuerdo a este medio.

Su vuelo inaugural representa un nuevo avance en el desarrollo de armamento de alta tecnología en China, un elemento central en el objetivo del presidente chino, Xi Jinping, de construir unas fuerzas armadas de «clase mundial» capaces de «librar y ganar guerras» para 2049.

Durante el desfile militar celebrado en septiembre en Pekín con motivo del 80.º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, China exhibió algunos de sus principales avances militares, entre ellos drones de combate equipados con sistemas de inteligencia artificial capaces de operar junto a cazas tripulados. EFE

