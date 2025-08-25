China cuestiona en un informe la libertad de navegación defendida por EE. UU.

Pekín, 25 ago (EFE).- Las autoridades chinas presentaron este lunes un informe en el que ponen en duda los fundamentos jurídicos de la libertad de navegación defendida por Estados Unidos y su adecuación a los tratados internacionales y al derecho internacional.

El documento, publicado por el Instituto de Investigación de la Estrategia de Desarrollo Oceánico del Ministerio de Recursos Naturales de China, revisa la postura legal y las prácticas de Washington.

El análisis se centra en determinar si esas posiciones cuentan con sustento en normas internacionales y en la práctica de los Estados.

El informe asegura que la libertad de navegación defendida por Washington se apoya en conceptos y estándares definidos por el propio país que se presentan como costumbre internacional, pero que, de acuerdo con el texto, «son incompatibles» con el derecho internacional y de la práctica de numerosos Estados.

El documento sostiene que Estados Unidos reduce el margen de actuación que otros países consideran legítimo y amplía el suyo para obtener una libertad «más allá de los límites jurídicos».

La evaluación concluye que esa concepción «carece de base» en el derecho internacional y que «distorsiona gravemente su interpretación y desarrollo».

«La libertad de navegación defendida por Estados Unidos perpetúa la lógica de poder de la ‘diplomacia de los cañones’ y refleja el uso habitual de la fuerza militar por parte de Estados Unidos para ejercer presión sobre otros países», recoge el texto.

En los últimos años, numerosos buques militares estadounidenses han transitado por el estrecho de Taiwán o por aguas disputadas en el mar de China Meridional entre China y otros países de la zona.

Estas maniobras han sido criticadas por Pekín, mientras que Washington las presenta como acciones en «defensa de la libertad de navegación». EFE

