China defiende que su cooperación con Honduras mejora «capacidad de desarrollo» del país

3 minutos

Pekín, 3 dic (EFE).- China aseguró este miércoles que su cooperación con Honduras en áreas como la formación, las becas gubernamentales y el turismo «ha mejorado significativamente la capacidad de desarrollo a largo plazo» del país centroamericano, después de que los dos principales candidatos presidenciales hondureños se mostrasen favorables a restablecer los lazos con Taiwán.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian argumentó hoy en una rueda de prensa que en los dos años transcurridos desde el establecimiento de relaciones diplomáticas «las relaciones bilaterales se han desarrollado rápidamente, con resultados fructíferos en la cooperación en diversos ámbitos».

Lin mencionó algunos ejemplos de esa cooperación, como la entrada de tabaco hondureño al mercado chino o la compra por parte del gigante asiático de camarones y café del país centroamericano.

«China también ha proporcionado a Honduras invernaderos y herramientas de siembra de café, y ha ofrecido múltiples partidas de ayuda humanitaria para ayudar al país a hacer frente a huracanes e inundaciones», agregó.

Según el portavoz, «estos logros demuestran plenamente que las relaciones entre China y Honduras han aportado beneficios tangibles al pueblo hondureño y están en consonancia con los intereses fundamentales y a largo plazo de ambos países y sus pueblos».

Lin advirtió de que «las actividades separatistas en pos de la ‘independencia de Taiwán’ van contra la tendencia histórica y están condenadas al fracaso», después de que el ministro taiwanés de Asuntos Exteriores, Lin Chia-lung, afirmase hoy que la isla está dispuesta a restablecer sus relaciones diplomáticas con Honduras.

Con el 70 % escrutado, el conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, acumula 893.718 votos (40,16 %) frente a su rival Nasry Asfura, del Partido Nacional, que obtiene 883.639 sufragios (39,7 %).

Ambos políticos se mostraron favorables durante la campaña electoral a volver a establecer relaciones diplomáticas con Taiwán, suspendidas en marzo de 2023 durante el Gobierno de Xiomara Castro, y a fortalecer los vínculos con Estados Unidos e Israel.

Tras la ruptura de relaciones con Honduras y Nauru (2024), Taiwán tan solo conserva el apoyo diplomático de doce Estados, siete de los cuales (Paraguay, Guatemala, Belice, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves) se ubican en América Latina y el Caribe.

El espacio internacional de Taiwán se ha visto seriamente reducido en los últimos años debido a la creciente presión diplomática de China, que considera a la isla como una «parte inalienable» de su territorio y no ha renunciado al uso de la fuerza para hacerse con su control. EFE

aa/jacb/ah