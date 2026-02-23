China dice estar «evaluando» el fallo del Supremo de EE.UU. y critica el «proteccionismo»

1 minuto

Pekín, 23 feb (EFE).- El Ministerio de Comercio de China afirmó este lunes que está «evaluando» el contenido y el impacto del fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los aranceles impuestos por la Administración de Donald Trump y reiteró su oposición a las medidas «unilaterales», al tiempo que criticó el «proteccionismo».

En un comunicado, la cartera señaló que «ha tomado nota» de la decisión judicial en el litigio sobre los aranceles y que se encuentra realizando una «evaluación integral» de sus implicaciones.

China «se opone sistemáticamente a las medidas arancelarias unilaterales» y reitera que «la guerra comercial no tiene ganadores y el proteccionismo no tiene salida», indicó la cartera, después de que el Supremo de EE.UU. fallara que la Administración de Trump se extralimitó al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional como base jurídica para imponer esos gravámenes. EFE

aa/sbb