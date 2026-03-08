China dice que el proteccionismo equivale a «encerrarse en una habitación oscura»

Pekín, 8 mar (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, afirmó este domingo que «el proteccionismo es como encerrarse en una habitación oscura» y criticó que «algunos países erijan barreras arancelarias, intentando desacoplar y cortar las cadenas de suministro», en referencia velada a Estados Unidos.

Para el ministro, esta «habitación oscura» parece «que protege del viento y la lluvia, pero en realidad, impide la entrada de luz solar y aire fresco».

En respuesta a una pregunta sobre el posible impacto de la crisis en Irán sobre la prevista visita del presidente estadounidense, Donald Trump, al país asiático a finales de mes, Wang abogó por que Pekín y Washington «se traten con sinceridad y confianza» e instó a «realizar preparativos exhaustivos» y «crear un entorno adecuado» en las relaciones bilaterales, si bien no confirmó el viaje, avanzado por la Casa Blanca.

Las declaraciones se produjeron durante la rueda de prensa anual del ministro de Exteriores celebrada en el marco de la sesión de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), el principal evento político del país cada año.

El canciller se mostró esperanzado de que las dos grandes potencias «logren resultados que satisfagan a ambos pueblos y alcanzar un consenso acogido por la comunidad internacional» y expresó su deseo de que «2026 sea un año clave para el desarrollo sano, estable y sostenible de las relaciones entre China y Estados Unidos».

Sin embargo, Wang lamentó que «la economía mundial se enfrente a dificultades y la globalización experimente reveses» y definió las barreras arancelarias como «tratar de apagar un fuego con leña».

«Los problemas que enfrenta la globalización económica solo pueden resolverse mediante un desarrollo más sostenible y una gobernanza más justa y eficaz», agregó el ministro, que definió a su país como «el motor más estable del crecimiento global».

Según Wang, China «cumplirá con su responsabilidad como fábrica del mundo» y desempeñará un «papel vital como mercado mundial».

En los últimos años y especialmente a raíz de la guerra comercial desatada el año pasado por Trump, China ha reiterado su condena al «proteccionismo» y defendido «un sistema multilateral de comercio, con la Organización Mundial del Comercio como eje central».

Las declaraciones de Wang coinciden con la preparación de una sexta ronda de negociaciones comerciales entre Pekín y Washington, que, según el diario hongkonés South China Morning Post, podría celebrarse a finales de la próxima semana en París para abordar posibles acuerdos sobre aranceles, inversión, soja o tierras raras de cara antes del previsto viaje de Trump.

La visita llegaría además marcada por la reciente decisión del Tribunal Supremo estadounidense de declarar ilegales algunos de los aranceles impulsados por Trump, lo que ha añadido incertidumbre a la tregua comercial de un año acordada entre ambas potencias el pasado octubre. EFE

