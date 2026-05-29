China elogia la resistencia de Cuba a las presiones de EEUU

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El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, elogió la resistencia de Cuba a las presiones estadounidenses durante una reunión con su homólogo Bruno Rodríguez Parrilla en Nueva York, informaron sus oficinas este jueves.

Cuba, bajo embargo estadounidense desde 1962, ha enfrentado en los últimos meses una presión adicional por parte del gobierno de Donald Trump.

Washington impone desde enero un bloqueo petrolero total y el mandatario republicano firmó el 1 de mayo un decreto que endurece las sanciones contra la isla caribeña, que, según él, representa «una amenaza extraordinaria» para la seguridad de Estados Unidos.

La justicia norteamericana, además, acusó en mayo al expresidente Raúl Castro, hermano menor del difunto Fidel Castro, por el asesinato de estadounidenses en 1996, cuando dos aviones de un grupo anticastrista fueron derribados y cuatro ciudadanos de ese país fallecieron.

Los cubanos «se han ganado el respeto de la comunidad internacional al mostrar una voluntad inquebrantable de resistir el bloqueo y las injerencias externas», dijo Wang a su par en Naciones Unidas el miércoles.

Reafirmó el compromiso de China con un sistema internacional centrado en la ONU y la oposición a «cualquier forma de política de poder e intimidación».

El gigante asiático muestra con frecuencia su apoyo a la isla latinoamericana. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anunció el fin de semana la recepción de un primer cargamento de 15.000 toneladas de arroz enviado por Pekín, que, según él, ha prometido un total de 60.000.

«China seguirá defendiendo la justicia y expresándose a favor de Cuba, apoyando la justa causa del pueblo cubano y contribuyendo al desarrollo de la economía cubana, así como a la mejora de las condiciones de vida de su población», agregó Wang.

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