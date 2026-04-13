China endurece la regulación de sobre las recompensas monetarias en directos

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Pekín, 13 abr (EFE).- La Administración del Ciberespacio de China (CAC, principal regulador de Internet del país) anunció nuevas directrices para regular la gestión sobre las recompensas monetarias que funcionan dentro de las plataformas de retransmisión en directo, que consideran que inducen al «consumo irracional».

Según la directriz publicada este lunes, las plataformas deberán establecer claramente las normas sobre propinas, así como proporcionar funciones de límite y notificación al usuario para promover un «consumo racional» de las mismas, aunque cada persona podrá fijar el importe máximo, frecuencia y método de aviso deseado.

Asimismo, aumenta el control sobre el contenido y pide a las plataformas reforzar la revisión de estas interacciones, eliminar prácticas que contengan información ilegal y dañina y orientar a los creadores para que pasen de «pedir propinas» a centrarse en la calidad del contenido y la exhibición de talento.

También busca mejorar el mecanismo de protección de menores, de forma que las plataformas no podrán ofrecer servicios de propinas a menores de ocho años y para usuarios de entre ocho y diceséis años será necesario el consentimiento de los tutores.

Según explica el organismo, las propinas se han convertido en una de las principales formas de generar ingresos en las retransmisiones en directo y algunos operadores utilizan contenidos «vulgares» y personajes inventados para inducir o incluso estafar a los espectadores.

En los últimos años, los reguladores han puesto en marcha numerosas campañas contra comportamientos como la ostentación de riqueza, la «información falsa», el «contenido inapropiado» y los «valores erróneos» en redes sociales, lo que ha llevado al cierre de miles de cuentas.

En febrero las autoridades chinas impusieron una multa de unos 17 millones de euros a la conocida aplicación de vídeos Kuaishou tras detectar la difusión de contenidos de carácter «vulgar y pornográfico» en retransmisiones en directo.

China es el país con más internautas del mundo, más de 1.100 millones, pero a la vez es uno de los que ejercen mayor control en los contenidos: servicios populares en otros países como Google, Facebook, X (antes Twitter) o YouTube están bloqueados en el gigante asiático desde hace años. EFE

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