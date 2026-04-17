China espera que se mantenga de forma «responsable» el alto el fuego en Oriente Medio

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Pekín, 17 abr (EFE).- El Gobierno chino instó este viernes a las partes implicadas en el conflicto en Oriente Medio a que mantengan, con una actitud responsable, el impulso del alto el fuego y de las negociaciones, después de que se lograra un acuerdo de cese de hostilidades entre Israel y Líbano.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que China «acoge con satisfacción todos los esfuerzos que contribuyan a un alto el fuego y al cese de las hostilidades».

Guo hizo un llamamiento al mantenimiento de los acuerdos que han frenado los ataques en la región, así como a que las partes involucradas resuelvan sus disputas «por vías políticas y diplomáticas».

El vocero también hizo referencia a la situación de inestabilidad energética global, derivada del cierre del estrecho de Ormuz desde el inicio del conflicto, y afirmó que «la prioridad urgente es evitar por todos los medios que se reanuden las hostilidades y prevenir que la inestabilidad cause un mayor impacto en la seguridad energética» mundial.

Este jueves, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un alto el fuego de diez días entre el Líbano e Israel que entró en vigor a la medianoche local (21:00 GMT), aunque a pocas horas el Ejército libanés denunció ataques israelíes.

El cese de ataques pactado entre Estados Unidos e Irán concluirá el próximo día 22, a la espera de que se retomen las conversaciones de paz.

El canciller chino, Wang Yi, mantuvo este miércoles una conversación telefónica con su par iraní, Abás Araqchí, en la que destacó que la situación actual «ha alcanzado una etapa crítica de transición de la guerra a la paz, y se abre una ventana para la paz».

China ha condenado reiteradamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero también ha subrayado la necesidad de «respetar la soberanía» de los países del Golfo, con los que mantiene estrechos lazos políticos, comerciales y energéticos y que han sido objetivo de represalias iraníes. EFE

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