China expulsa a 9 altos mandos militares del Partido y el Ejército por presunta corrupción

Pekín, 17 oct (EFE).- Las autoridades chinas anunciaron este jueves la expulsión de nueve altos mandos militares del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante) y del Ejército Popular de Liberación (EPL) tras determinar que incurrieron en «graves violaciones disciplinarias» y presuntos delitos de corrupción.

El Ministerio de Defensa explicó en un comunicado que los castigos se produjeron después de que el Comité Central del PCCh y la Comisión Militar Central (CMC, órgano dirigente de las fuerzas armadas) autorizaran la apertura de investigaciones contra los implicados, entre ellos el general He Weidong, vicepresidente de la CMC y miembro del Politburó.

El caso de He había despertado atención internacional después de que el alto mando desapareciera de la vida pública en marzo. Medios occidentales habían informado de que estaba siendo investigado por corrupción, aunque hasta ahora no existían confirmaciones oficiales.

Entre los sancionados figura asimismo el almirante Miao Hua, antiguo director del departamento de trabajo político de la CMC y que ya fue destituido el pasado junio.

Miao fue visto en público por última vez en octubre de 2024, lo que también había alimentado especulaciones acerca de su situación.

Los otros sancionados son He Hongjun, que ocupó el cargo de subdirector del Departamento de Trabajo Político de la CMC, y Wang Xiubin, exsubdirector del Centro de Mando Conjunto.

También figuran Lin Xiangyang, excomandante del Teatro de Operaciones Oriental, y Qin Shutang, excomisario político del Ejército de Tierra.

Completan la lista Yuan Huazhi, excomisario político de la Marina; Wang Houbin, excomandante de la Fuerza de Cohetes, y Wang Chunning, excomandante de la Policía Armada.

Según Defensa, estos nueve hombres «son sospechosos de delitos graves» que involucran «una suma extremadamente grande de dinero», «de naturaleza grave» y «con consecuencias altamente perjudiciales».

El Ejército chino ha estado en los últimos años en el centro de diversos escándalos por corrupción que han derivado en la caída en desgracia de los dos anteriores ministros de Defensa, así como de altos cargos vinculados con la Fuerza de Cohetes, de la que depende el programa nuclear chino.

El anuncio se produce en un momento en que el liderazgo chino ha intensificado la vigilancia sobre el Ejército.

El pasado julio, el máximo órgano militar emitió nuevas directrices para reforzar la «lealtad política» y la integridad de sus miembros. EFE

