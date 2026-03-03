China expulsa de su Consultivo a tres generales en la misma semana de su pleno anual

2 minutos

Pekín, 3 mar (EFE).- La Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPC), máximo órgano asesor del país, revocó los cargos de tres generales en su comité permanente y les retiró la membresía, en la misma semana en que este órgano y el Legislativo celebrarán su principal reunión anual.

La decisión, cuyos motivos no han sido precisados, fue adoptada durante la decimoquinta reunión del Comité Permanente de la XIV Conferencia Consultiva, celebrada este lunes en Pekín, informó la agencia de noticias Xinhua.

El movimiento se produce una semana después de que la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) retirara sin explicaciones a nueve altos cargos militares de su lista de diputados, en otro episodio de la campaña anticorrupción que ha reducido de forma notable la cúpula castrense en los últimos años.

Los generales apartados de la CCPC son Han Weiguo, Liu Lei y Gao Jin, que tampoco forman ya parte de los comités especiales en los que participaban.

La reunión del órgano asesor también aprobó el borrador de la agenda y el calendario de su próxima sesión anual, que comienza este miércoles y se celebrará en paralelo a la de la ANP en el marco de las conocidas como ‘Dos Sesiones’.

Durante esa cita, además de los objetivos económicos y las prioridades políticas para el año, se dará a conocer el presupuesto de Defensa y se observará el tono que el liderazgo marque hacia las Fuerzas Armadas, tras meses de investigaciones y destituciones en la cúpula militar.

En los últimos años, la campaña anticorrupción impulsada por el presidente Xi Jinping ha reducido la cúpula militar a mínimos históricos: de los siete miembros que integraban la Comisión Militar Central (CMC) a finales de 2022, actualmente solo permanecen en el cargo Xi y Zhang Shengmin.

Entre las destituciones más sonadas figuran las de los exvicepresidentes de la CMC Zhang Youxia y He Weidong, la del exministro de Defensa Li Shangfu y la de su predecesor Wei Fenghe, así como la de varios responsables de la Fuerza de Misiles y del Estado Mayor Conjunto, en una serie de investigaciones por presunta corrupción o violaciones disciplinarias. EFE

gbm/lcl/ah