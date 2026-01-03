China identifica método para superar límite de densidad del plasma en su «sol artificial»

3 minutos

Pekín, 3 ene (EFE).- Investigadores que trabajan con el reactor experimental de fusión EAST, conocido como el «sol artificial» de China, han identificado un método para superar el límite de densidad del plasma, una restricción física que durante décadas ha condicionado el funcionamiento de los dispositivos de fusión por confinamiento magnético.

El hallazgo, difundido por la agencia de noticias Xinhua, se basa en un nuevo modelo teórico que explica los mecanismos que provocan la inestabilidad del plasma cuando se alcanza una densidad crítica, un problema que puede comprometer la seguridad y la continuidad de los experimentos de fusión.

El estudio fue desarrollado de forma conjunta por el Instituto de Física del Plasma de los Institutos de Ciencias Físicas de Hefei, dependientes de la Academia de Ciencias de China, junto con la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong y la Universidad de Aix-Marsella, en Francia, y ha sido publicado en la revista científica Science Advances.

Según los investigadores, el trabajo identifica el papel clave de las impurezas en la zona de interacción entre el plasma y las paredes del reactor, cuya radiación inducida desencadena la inestabilidad asociada al llamado «límite de densidad».

A partir de este modelo, el equipo logró controlar el plasma de forma experimental y llevarlo a una región operativa en la que la densidad puede incrementarse sin que se produzca la pérdida de confinamiento.

El EAST es un reactor de tipo tokamak, una cámara toroidal que utiliza campos magnéticos para confinar plasma a temperaturas extremas, y forma parte de los esfuerzos internacionales por avanzar en la fusión nuclear como posible fuente futura de energía limpia.

En los últimos años, el dispositivo ha servido como plataforma de pruebas para estudiar el confinamiento prolongado de plasma y otros parámetros clave de la fusión, en coordinación con programas internacionales como el del Reactor Experimental Termonuclear Internacional (ITER), que se construye en Francia.

Los autores del estudio señalan que estos resultados aportan una base física relevante para operar reactores de fusión a mayores densidades, un requisito considerado necesario para aumentar la eficiencia de este tipo de sistemas en el futuro.

El experimento EAST ya había logrado en 2025 mantener plasma estable durante más de 17 minutos, una de las duraciones más prolongadas alcanzadas hasta ahora en este tipo de dispositivos, mientras que otros reactores experimentales chinos, como el HL-3, han alcanzado temperaturas superiores a los 100 millones de grados, parámetros considerados relevantes para futuras plataformas de fusión. EFE

gbm/rrt