China imputa por sobornos «enormes» a exsubdirector del ente de planificación económica

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Pekín, 18 mar (EFE).- La Fiscalía china presentó cargos por soborno contra Xu Xianping, exsubdirector de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR, principal órgano de planificación económica del país), acusado de aceptar pagos ilegales por una cuantía «especialmente grande».

Según informó el diario Legal Daily este miércoles, la Fiscalía Popular Suprema ordenó su detención tras concluir la investigación llevada a cabo por la Comisión Nacional de Supervisión, uno de los principales brazos anticorrupción del Estado junto con la Comisión Central de Inspección Disciplinaria del Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante).

De acuerdo con la acusación, Xu aprovechó los cargos que ocupó como vicegobernador de la provincia central de Hunan y posteriormente como alto funcionario de la CNDR para facilitar beneficios a terceros, a cambio de recibir bienes de forma ilegal.

La Fiscalía indicó que el exfuncionario utilizó tanto sus atribuciones directas como la influencia derivada de sus puestos para obtener ventajas indebidas, una práctica que se prolongó durante varios años.

El caso ha sido remitido al Tribunal Popular Intermedio de la ciudad septentrional de Chifeng, después de que la fiscalía local presentara formalmente la acusación.

Xu ya había sido expulsado del PCCh en 2025 por «graves violaciones de la disciplina y de la ley», una fórmula habitual en China para referirse a casos de corrupción que posteriormente derivan en procesos penales.

Su caso se enmarca en una serie de investigaciones recientes en sectores clave de la economía y la administración pública, incluidos el financiero y el regulador, donde las autoridades han intensificado el escrutinio sobre altos cargos.

Tras su llegada al poder en 2012, el presidente chino y secretario general del PCCh, Xi Jinping, comenzó una campaña anticorrupción en la que numerosos altos cargos chinos, tanto institucionales como de empresas estatales, han sido condenados por aceptar sobornos millonarios.

En los últimos años, se ha extendido a sectores como el financiero, el tabacalero, el energético, el deportivo o el farmacéutico. EFE

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