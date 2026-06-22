China inaugura feria de cadenas de suministro entre tensiones por dependencias globales

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Pekín, 22 jun (EFE).- China inauguró este lunes en Pekín la cuarta edición de su Exposición Internacional de la Cadena de Suministros (CISCE), plataforma con la que Pekín reivindica su papel como garante del comercio global ante las tensiones con Washington y Bruselas por el control de tecnologías y materiales estratégicos.

La feria, que se celebra hasta el 26 de junio en el Centro Internacional de Exposiciones de China, reúne este año a 676 empresas, instituciones y organismos sectoriales de 85 países, regiones y organizaciones internacionales, según datos divulgados por la organización.

El presidente del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT), Ren Hongbin, destacó en la inauguración que el evento se centra en promover una «apertura de alto nivel», impulsando la cooperación internacional en las cadenas industriales y de suministro y ayudando a empresas chinas y extranjeras a lograr un desarrollo común.

Las compañías, tanto nacionales como internacionales, presentes abarcan seis grandes áreas temáticas: tecnología digital, energía limpia, vehículos inteligentes, manufactura avanzada, agricultura ecológica y vida saludable, junto con el área de exhibición de servicios de la cadena de suministro.

El consejero comercial de la Embajada de México en China, Santiago Toledo, destacó la importancia del mercado chino por su tamaño y subrayó que la gran tendencia que reconfigura las cadenas globales es la regionalización, algo de lo que precisamente su país se ha beneficiado por su proximidad a Estados Unidos.

«Ya no puedes producir en un solo lugar para todo el mundo: tienes que tener diferentes bases de producción en Asia, en Europa y en América, para estar cerca de tu cliente y no estar sujeto a disrupciones logísticas», afirmó a EFE.

La IA, en el centro

Como novedad, esta edición estrena una zona especial dedicada a la inteligencia artificial (IA) que recorre todo el ecosistema del sector, desde la recopilación de datos y la potencia informática hasta sus aplicaciones prácticas, con la presencia de grandes compañías como Nvidia, Intel, Qualcomm o Alibaba.

El auge de la inteligencia artificial ha disparado la demanda de semiconductores de alta gama, los chips necesarios para entrenar y ejecutar los grandes modelos de IA, y ha convertido su cadena de suministro en uno de los principales frentes de tensión entre China, Estados Unidos y Europa, que buscan alejarse de dependencias en sectores estratégicos.

El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, destacó en un mensaje de vídeo en la inauguración el peso de China como «uno de los centros tecnológicos e industriales más importantes del mundo» y resaltó el papel de los ingenieros y desarrolladores del país asiático.

Según el directivo, más de 1,6 millones de desarrolladores chinos trabajan sobre plataformas de Nvidia para crear aplicaciones prácticas de inteligencia artificial en sectores como manufactura, logística, robótica, energía, salud y ciencia.

Tensiones globales por reducir dependencias

La apertura llega en un momento de crecientes fricciones comerciales y tecnológicas entre China y Estados Unidos, pese a la tregua económica pactada en 2025 y a la visita de Estado que Donald Trump realizó a Pekín en mayo.

Desde entonces, ambos países han anunciado mecanismos de diálogo y compromisos en agricultura y aviación, pero mantienen disputas por aranceles, controles tecnológicos, tierras raras, Taiwán y restricciones a empresas.

Este mismo lunes, China incluyó a diez entidades estadounidenses en su lista de control de exportaciones y anunció restricciones en la contratación pública contra 46 empresas de EE. UU., en respuesta a la inclusión de compañías chinas como Alibaba, Baidu, BYD y Unitree en la lista estadounidense de «empresas militares chinas».

Las tensiones también se han intensificado con la Unión Europea, que debate nuevas herramientas para reducir dependencias estratégicas y proteger su industria ante el déficit comercial, las subvenciones chinas y la presión de sus exportaciones industriales, mientras Pekín acusa a Bruselas de proteccionismo. EFE

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(foto) (vídeo)