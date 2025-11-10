China levanta sanciones a filiales de EEUU de un gigante naviero surcoreano

afp_tickers

1 minuto

China anunció el lunes que suspenderá las sanciones contra las subsidiarias estadounidenses de Hanwha Ocean, uno de los mayores fabricantes surcoreanos de barcos, en un nuevo indicio de tregua en la guerra comercial entre Washington y Pekín.

Las dos mayores economías del mundo han estado inmersas en una guerra arancelaria los últimos meses, pero gran parte de las medidas han sido eliminadas luego de que los presidentes Donald Trump y Xi Jinping se reunieron en octubre en Corea del Sur.

La suspensión de las medidas contra Hanwha se hará efectiva el 10 de noviembre y durará un año.

Previamente, Estados Unidos anunció la suspensión de los aranceles portuarios que impuso a los barcos construidos y operados por China, indicó el Ministerio de Comercio chino en un comunicado.

«A la luz de esta (suspensión estadounidense), China decidió suspender la medida relevante» por un año, señaló el comunicado.

China impuso sanciones en octubre sobre cinco subsidiarias estadounidenses de Hanwha, al acusarlas de apoyar una investigación de Washington que concluyó que la hegemonía china en la construcción de barcos no tiene sentido.

Organizaciones e individuos en China han sido impedidos de cooperar con Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC y HS USA Holdings Corp.

Hanwha anunció en agosto una inversión por 5.000 millones de dólares en Philly Shipyard, en la ciudad estadounidense de Filadelfia.

sam/je/mtp/mas/pb