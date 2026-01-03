China realizó 92 lanzamientos espaciales en 2025, según datos oficiales

2 minutos

Pekín, 3 ene (EFE).- China llevó a cabo un total de 92 lanzamientos espaciales a lo largo de 2025, un año en el que su programa aeroespacial abarcó misiones de vuelos tripulados, exploración del espacio profundo y el despliegue de satélites con fines comerciales.

Según datos difundidos este sábado por la cadena estatal CCTV, que citó información de la Administración Nacional del Espacio de China, durante el año se enviaron más de 300 satélites a sus órbitas previstas.

Entre los logros técnicos de 2025, la misión Shenzhou-20 permaneció 204 días en órbita, la estancia más prolongada hasta ahora en el programa espacial tripulado chino, y obligó además a ejecutar por primera vez un lanzamiento de emergencia en un plazo de 16 días con la Shenzhou-22, sin tripulantes, tras detectarse una situación imprevista, lo que puso a prueba los mecanismos de respuesta rápida del sistema de vuelos con tripulación.

Por su parte, la Shenzhou-21, estableció un nuevo referente operativo al completar un acoplamiento rápido en aproximadamente tres horas y media, reduciendo de forma significativa los tiempos habituales de encuentro en este tipo de misiones.

En el ámbito de la exploración científica, la sonda Tianwen-2 inició la primera misión china destinada a la exploración de un asteroide con retorno de muestras, ampliando el alcance de los proyectos de espacio profundo del país.

En paralelo, 2025 estuvo marcado por avances y pruebas en el desarrollo de lanzadores reutilizables, con vuelos de ensayo de nuevos cohetes tanto del programa estatal como de empresas privadas que lograron colocar cargas en órbita, aunque sin recuperar todavía sus primeras etapas.

Estos ensayos reflejan el impulso del sector espacial comercial chino y los desafíos técnicos que afronta en su objetivo de reducir costes y aumentar la frecuencia de lanzamientos mediante la reutilización parcial de cohetes.

Zhu Haiyang, directivo de la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, señaló que el «incremento tanto en el número de lanzamientos como de satélites desplegados» refleja un «salto cualitativo» de las capacidades operativas del sector.

De cara a los próximos años, China prevé continuar con pruebas vinculadas a su programa de alunizaje tripulado, previsto inicialmente para el año 2030, el lanzamiento de nuevas sondas lunares y el debut de nuevos modelos de cohetes, en el inicio del XV Plan Quinquenal (2026-2030), según avanzaron las autoridades espaciales. EFE

gbm/nvm