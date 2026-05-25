China relaja restricciones para que migrantes internos accedan a servicios públicos

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Pekín, 25 may (EFE).- China publicó recientemente nuevas directrices para ampliar el acceso de los migrantes internos a servicios públicos básicos en su lugar de residencia habitual, en un nuevo paso de la flexibilización del sistema de registro conocido como ‘hukou’, que durante décadas ha condicionado el acceso a prestaciones sociales fuera del lugar de origen.

El documento, divulgado por el Consejo de Estado (Ejecutivo) el pasado viernes, plantea que la población sin ‘hukou’ local disfrute de servicios públicos en condiciones más similares a las de los residentes registrados, con el objetivo de «mejorar la igualdad» y «liberar potencial de consumo interno».

Entre las medidas figuran reforzar el acceso de los hijos de migrantes a plazas públicas en la enseñanza obligatoria, incluir a más familias sin registro local en programas de vivienda pública de alquiler y eliminar las restricciones de ‘hukou’ para cotizar a la seguridad social en el lugar de empleo.

El texto también prevé mejorar el acceso al seguro médico en el lugar de residencia e incorporar progresivamente a la población no registrada a servicios de atención infantil, cuidados a mayores y asistencia social.

Las directrices insisten además en adaptar la planificación de escuelas, hospitales, vivienda protegida y otros servicios al volumen de población residente, y no solo al de población con ‘hukou’ local.

El ‘hukou’, instaurado en la etapa maoísta, ha funcionado históricamente como un pasaporte interno que vincula el acceso a prestaciones públicas al lugar de registro familiar.

En la práctica, millones de trabajadores migrantes han vivido y trabajado durante años en ciudades donde no siempre podían acceder a educación pública, sanidad, pensiones o vivienda protegida.

Según datos citados por el diario hongkonés South China Morning Post, la población migrante interna en china supera los 357 millones de personas.

Para Henry Gao, del Centro de Innovación para la Gobernanza Internacional, la medida intenta «desvincular parcialmente» el acceso al bienestar social del estatus de ‘hukou’, sin abolir formalmente el sistema.

Gao sostuvo -en la red social X- que la medida puede ser relevante porque modifica uno de los principios centrales del sistema chino: que el acceso a servicios públicos básicos dependa del lugar de registro familiar y no del lugar donde una persona vive realmente.

El experto agregó que la reforma tiene también una dimensión «macroeconómica», ya que muchos trabajadores migrantes mantienen «excesivos» niveles de ahorro por la incertidumbre sobre si sus hijos podrán ir a la escuela, si tendrán atención médica local o si podrán jubilarse en la ciudad donde trabajan.

Recientemente, el fomento de la demanda interna ha figurado como una de las prioridades de las autoridades chinas.

Gao advirtió que la reforma puede llegar «demasiado tarde» y ser «insuficiente» si los gobiernos locales, presionados por la crisis inmobiliaria y el endeudamiento, no reciben financiación para asumir la ampliación de servicios.

China ya había relajado en los últimos años algunas restricciones vinculadas al ‘hukou’, especialmente en ciudades pequeñas y medianas y en ámbitos como el registro matrimonial, la seguridad social o la compra de vivienda, aunque las grandes urbes mantienen mayores barreras. EFE

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