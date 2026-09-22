China restringe las exportaciones de precursores de drogas antes de la visita de Xi a EEUU

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China dio a conocer este martes restricciones a la exportación de precursores químicos que pueden utilizarse para fabricar drogas, a pocos días de la esperada reunión entre el presidente Xi Jinping y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El gigante asiático es la principal fuente de precursores utilizados para fabricar fentanilo, un potente opioide que está detrás de una devastadora epidemia de drogadicción en Estados Unidos.

La agencia antinarcóticos estadounidense DEA ha afirmado durante años que el fentanilo se produce en gran parte en México, con la ayuda de estos precursores químicos procedentes de China.

El asunto ha complicado en repetidas ocasiones la relación entre Washington y Pekín, que ha insistido en que toma medidas enérgicas contra el tráfico de drogas.

Las nuevas normas, anunciadas en un comunicado del Ministerio de Comercio de Pekín, entraron en vigor de inmediato.

Se aplican a dos tipos de sustancias que ahora estarán sujetas a solicitudes para poder ser exportadas a Estados Unidos, México o Canadá, según el comunicado.

En mayo, China impuso controles a la exportación de otro grupo de precursores químicos para drogas poco después de una visita de Trump a Pekín en la que también se vio con Xi.

Los analistas seguirán de cerca la visita de Xi a Washington esta semana, donde se espera que discuta con el mandatario estadounidense temas clave como el comercio, la inteligencia artificial y la guerra de Irán.

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