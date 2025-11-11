China retira dos aplicaciones de citas gays

Las autoridades chinas ordenaron retirar de la tienda de Apple dos de las aplicaciones de citas entre hombres más populares de China, Blued y Finka, confirmó el martes a la AFP la compañía estadounidense.

«Tras una orden de la administración del ciberespacio china, hemos retirado estas dos aplicaciones únicamente de la tienda china», declaró un portavoz de Apple a la AFP.

«Respetamos las leyes de los países en los que operamos», añadió el portavoz de Apple.

El pasado fin de semana, internautas chinos detectaron la desaparición de las versiones completas de las dos aplicaciones, propiedad de un mismo grupo con sede en Hong Kong.

Ambas fueron retiradas de las plataformas de Apple (Apple Store) y Android (Google Play Store).

Sin embargo una versión ‘light’ (con algunas limitaciones) de la aplicación Blued seguía disponible este martes en el App Store chino y algunos usuarios dijeron que Blued y Finka todavía pueden utilizarse si ya están descargadas en los teléfonos.

En 2022 otra aplicación de citas gay, Grindr, fue retirada de las tiendas online chinas.

Zhao Hu, un abogado de larga trayectoria en la defensa de los derechos LGTBQ, dijo a la AFP que la decisión de la administración del ciberespacio es «inesperada» y «sin ninguna explicación».

Por su parte, Hu Zhijun, cofundador de la organización PFLAG China, que defiende la comunidad LGBTQ, condenó la eliminación de las aplicaciones que según él han ayudado a hombres gays a «llevar una vida más estable y a encontrar parejas para relaciones íntimas».

«Deberían haberse percibido como algo positivo, una iniciativa socialmente beneficiosa», declaró a la AFP.

La administración del ciberespacio china (CAC), que regula internet en el país, anunció en septiembre una campaña de dos meses en las redes sociales a las que acusa de difundir «una visión negativa de la vida».

La represión de la comunidad LGTBQ en China se ha intensificado en los últimos años bajo la presidencia de Xi Jinping, según los activistas, y las autoridades censuran con frecuencia eventos y publicaciones.

El matrimonio entre personas del mismo sexo es ilegal len China.

