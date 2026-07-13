China sanciona a 27 personas por difundir en las redes bulos de inundaciones y desastres

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Pekín, 13 jul (EFE).- Las autoridades chinas detuvieron a cuatro personas e impusieron sanciones administrativas a otras 23 por presuntamente difundir rumores relacionados con inundaciones y desastres, en medio de las catástrofes causadas en el centro y sur del país por el paso de dos tifones consecutivos.

La Oficina de Seguridad Cibernética del Ministerio de Seguridad Pública detalló este lunes una veintena de casos representativos que afectan a regiones del sureste y centro como Cantón, Guangxi, Zhejiang y Hubei.

El tifón Bavi tocó tierra este fin de semana en el este de China y continúa hoy su avance por el noreste del país, aunque el comunicado de las autoridades no precisa si los casos sancionados están relacionados específicamente con este fenómeno.

Previamente, la región meridional de Guangxi sufrió los efectos del tifón Maysak, que dejó 39 muertos tras la rotura de varios embalses en la capital regional o la fuga de 900 serpientes, entre ellas cobras venenosas, después de que una granja de reptiles resultara dañada por las lluvias.

La cartera explicó que algunos internautas, con fines de lucro personal, fabricaron de forma malintencionada información falsa relacionada con las inundaciones y los desastres, lo que interfirió gravemente en las labores de prevención de inundaciones y socorro ante desastres y provocó efectos negativos.

La actuación de los organismos de seguridad pública resultó en la detención penal de cuatro personas, la imposición de sanciones administrativas a otras 23 y el veto de las cuentas implicadas en las plataformas correspondientes.

La policía cibernética recordó a la población que internet «no es una zona sin ley» e instó a los usuarios a regular su comportamiento en línea y a abstenerse de fabricar información falsa mediante copias, montajes o el uso de programas de inteligencia artificial (IA).

El país afronta desde mediados de mayo una sucesión de lluvias intensas en el centro y el sur del país, a lo que se suma ahora la fase activa de tifones en sus mares próximos.

China es el país con más internautas del mundo, pero a la vez uno de los que ejercen mayor control en los contenidos: servicios populares en el resto del mundo como Google, Facebook, X o YouTube están bloqueados en el país desde hace años.

Recientemente el Gobierno publicó nuevas medidas que obligan a las plataformas digitales a retirar información negativa no verificada sobre empresas o que difame a empresarios, así como ocultar aquellas cuentas que compartan este tipo de contenido. EFE

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