China tacha de «intimidación militar» las maniobras anuales de EE.UU., Filipinas y Japón

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Pekín, 20 abr (EFE).- El Gobierno chino advirtió este lunes contra el «unilateralismo» y la «intimidación militar» tras el inicio en Filipinas de las maniobras anuales Balikatan, en las que participan más de 17.000 efectivos filipinos, de Estados Unidos y de otras cuatro naciones, incluido Japón.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun afirmó en una rueda de prensa que lo que más necesita la región es paz y estabilidad, y lo que menos, la introducción de fuerzas externas que provoquen «división» y «confrontación».

Guo recordó que la cooperación en materia de seguridad y asuntos militares entre países no debe perjudicar el entendimiento y confianza entre los Estados de la zona.

El vocero también alertó a «los países pertinentes» que atarse mutuamente en materia de seguridad no hará sino jugar en su contra.

Las maniobras Balikatan, en las que también participan Australia, Nueva Zelanda, Francia y Canadá, se prolongarán hasta el próximo 8 de mayo, con ejercicios terrestres, marítimos, aéreos y cibernéticos.

Los ejercicios se producen entre tensiones regionales en puntos como Taiwán o el mar de China Meridional, y con la seguridad de Japón, Corea del Sur, Filipinas o Taiwán dependiendo en gran medida de Washington.

Esta es la primera vez que Japón participa activamente en las maniobras, con sus Fuerzas de Autodefensa (Ejército) disparando su misil tierra-superficie Tipo 88, en medio del refuerzo militar impulsado por el Gobierno de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi.

Japón desplegó a comienzos de abril los primeros misiles de largo alcance de fabricación nacional en el sur y el centro del país, lo que le otorga capacidad de contraataque pese a su Constitución pacifista, que fija una política exclusivamente defensiva. EFE

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