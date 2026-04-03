China y Etiopía llegan a un acuerdo para el tratamiento de la deuda del país africano

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Nairobi, 3 abr (EFE).- China y Etiopía llegaron a un acuerdo para el tratamiento de la deuda del país africano y reafirmaron el compromiso de ambos países para alcanzar un pacto bilateral bajo el Marco Común del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes), informó este viernes el Gobierno etíope.

El acuerdo se alcanzó durante una reunión en Pekín entre los ministros de Finanzas de Etiopía y de China, Ahmed Shide y Lan Fo’an, respectivamente, según informó a través de la red social Facebook la cartera etíope en cuestión.

«Un punto central de las conversaciones fue la finalización de la reestructuración de la deuda pública de Etiopía para mejorar la sostenibilidad fiscal y crear las condiciones para un nuevo crecimiento económico», indicó el comunicado.

Así, ambas partes «alcanzaron un acuerdo sobre el tratamiento de la deuda y reafirmaron su compromiso de trabajar de forma constructiva dentro del Marco Común del G20 (la plataforma creada por ese grupo para facilitar el alivio de la deuda sobre países pobres) para la firma del acuerdo bilateral».

El encuentro abordó también «la ejecución de proyectos en curso y nuevas oportunidades de financiación de iniciativas estratégicas clave», como el desarrollo del nuevo aeropuerto internacional de Bushoftu, cuya construcción fue inaugurada el pasado enero por Etiopía y que aspira a convertirse en el más grande de África y uno de los más grandes del mundo.

«El consenso alcanzado en la reunión representa un momento crucial en nuestra relación bilateral. Estamos comprometidos a trabajar estrechamente con nuestros socios chinos para encontrar una alianza sostenible que sirva a los intereses de nuestros dos países», señaló el ministro etíope.

En diciembre de 2023, Etiopía, segundo país más poblado de África con una población de más de 135 millones de habitantes, entró en suspensión de pagos al no pagar un cupón (interés) de 33 millones de dólares por una deuda de un eurobono. EFE

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