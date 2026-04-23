Choque contra árboles causó accidente de avión que dejó 69 muertos en Colombia

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El accidente de un avión militar que dejó 69 uniformados muertos el mes pasado en Colombia fue causado por el choque de la aeronave contra unos árboles, según avances de la investigación divulgados el jueves por la fuerza aérea.

El 23 de marzo un Hércules C-130 se precipitó poco después de despegar con 126 ocupantes y municiones en Puerto Leguízamo, un poblado del departamento de Putumayo (sur).

El accidente se convirtió en una de las peores tragedias aéreas de la historia de Colombia, un país con zonas selváticas y de montañas de difícil acceso.

El coronel Luis Fernando Giraldo, director de seguridad operacional de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, informó en una rueda de prensa que la investigación preliminar indica que el avión chocó contra tres árboles cuatro segundos después del despegue.

Las pesquisas indican que dos de los motores tenían «material vegetal» en su interior.

Esto «habría tenido incidencia en el desempeño aerodinámico del ala izquierda y en el control de la aeronave», dijo.

Luego de caer, el avión se incendió. Los sobrevivientes fueron socorridos por pobladores cercanos y militares que se encontraban en esta zona cercana a Perú, donde operan grupos guerrilleros.

El responsable aseguró que por el momento no es posible saber si se debió a un error humano o mecánico. También descartó que viajara con sobrepeso o afectaciones por condiciones climáticas.

El accidente generó fuertes críticas para el presidente Gustavo Petro por la supuesta falta de mantenimiento de la flota de aeronaves militares.

El mandatario izquierdista se defendió acusando a su antecesor, Iván Duque, de haber recibido un avión «chatarra» por parte de Estados Unidos.

das/cjc