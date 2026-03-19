Cien años de Jaime Sabines y un mes para recordar al poeta amoroso en México

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Ciudad de México, 19 mar (EFE).- A pocos días de cumplirse 100 años del natalicio del poeta mexicano Jaime Sabines (1926-1999), el país dedica los 31 días del mes de marzo a recordar los populares versos del afamado amoroso del siglo XX, cuya familia presentará la publicación póstuma de ‘Poemas rescatados’, un poemario inédito escrito entre 1965 y 1968.

Según la periodista Pilar Jiménez Trejo, amiga y biógrafa del poeta, al creador de ‘Los amorosos’ se le celebrará con charlas en la Casa de la Cultura que lleva su nombre, en la capital mexicana, hasta el 25 de marzo, mientras que en su estado natal, Chiapas (sur), 2026 ha sido decretado como un año dedicado a sus letras.

En uno de estos encuentros en Ciudad de México, la autora de ‘Jaime Sabines. Apuntes para una biografía’ (2012) recordó la obra del maestro, escrita en su mayoría en primera persona, al tiempo que destacó sus rasgos más personales, como sus raíces libanesas y la manía que mantuvo hasta su muerte de sostener algo entre los labios para engañar el vicio del cigarrillo, adquirido en la adolescencia.

La semilla del padre

Para explicar el origen del poeta, nacido el 25 de marzo de 1926, Jiménez Trejo repasó la historia de su padre, Jalid Najjad, mejor conocido como el Mayor Julio Sabines, quien emigró desde Medio Oriente a Cuba y, finalmente, llegó a México en 1914 para integrarse a las fuerzas carrancistas durante la Revolución Mexicana.

“La mayor influencia en mi vida ha sido mi padre. Su conocimiento de la literatura oriental me ayudó a llegar a las raíces de todo”, dijo la periodista al citar un fragmento del autor chiapaneco, quien leyó con admiración a poetas orientales -como el primer premio Nobel de Literatura no europeo, Rabindranath Tagore- por tener una visión del mundo “más transparente”.

Incluso el único Nobel de Literatura mexicano, Octavio Paz, reconoció en vida la originalidad y la intensidad de Sabines, especialmente la plasmada en su poemario ‘Mal tiempo’ (1972).

La trascendencia del poeta

Aunque rehuía los círculos intelectuales y pensaba que la gloria del poeta consistía en ser anónimo, el autor de ‘Horal’ (1950) fue aclamado tanto por figuras políticas emblemáticas, como Luis Donaldo Colosio -asesinado en 1994-, como por las literarias, entre ellas Juan Rulfo y Carlos Monsiváis, con quienes además sostuvo una cercana amistad.

Pese a su muerte en 1999, Jiménez Trejo definió a Sabines como “universal y trascendente en el tiempo”, y destacó que incluso el cineasta Guillermo del Toro aseguró en una entrevista que el poema ‘Del mito’ fue fuente de inspiración para realizar Pinocchio (2022), galardonada con el Óscar a Mejor Película de Animación.

La trascendencia del poeta amoroso será recordada en charlas en la Casa Jaime Sabines este jueves 19 de marzo, con la ponencia de la especialista en poesía mexicana contemporánea Jocelyn Martínez, así como el 25 del mismo mes, con la participación del estudioso de la prosa latinoamericana Jorge Aguilera.

Tras haberse desempeñado como político en la década de 1970, también se conmemorará el centenario de su natalicio en la Cámara de Diputados de México, el 26 de marzo.

El encuentro, al que asistirán poetas de distintas regiones del país para encabezar un diálogo intergeneracional, se enriquecerá con la participación de personas vinculadas a su vida y obra, como Efraín Bartolomé, influyente poeta chiapaneco, y Luis García Montero, actual director del Instituto Cervantes, entre otros.

La memoria en la obra de Sabines, traducida a más de doce idiomas y lenguas indígenas, quedará sellada a lo largo de este marzo de 2026, un año en el que también Joan Manuel Serrat recitó el poema ‘La luna’ por iniciativa del Instituto Cervantes y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en España. EFE

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